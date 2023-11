Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W większości miejsc w Polsce prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów. W południowych powiatach województwa dolnośląskiego może spaść nawet od 15 do 25 cm. Miejscami eksperci prognozują także słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: lubuskiego (dla powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, gdzie będą ważne do godziny 18.00 we wtorek), (dolnośląskiego, poza powiatami północnymi, gdzie będą ważne do godz. 22.00 we wtorek), opolskiego (poza powiatami północnymi, gdzie będą ważne do do godz. 21.00 we wtorek), śląskiego (w południowej połowie województwa, gdzie będą ważne do godz. 16.00 we wtorek), małopolskiego (poza powiatami północnymi, gdzie będą ważne do godz. 3.00 w środę), podkarpackiego (poza powiatami północnymi, gdzie będą ważne do godz. 3.00 w środę), lubelskiego (poza powiatami zachodnimi, gdzie będą ważne do godz. 6.00 w środę).

IMGW ostrzega, że w części kraju na drogach zrobi się naprawdę ślisko. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi zostały wydane dla województwa podkarpackiego dla powiatów: mieleckiego, dębickiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, rzeszowskiego, Rzeszów, brzozowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przeworskiego, przemyskiego, Przemyśl, jarosławskiego, lubaczowskiego.

Co oznaczają ostrzeżenia meteorologiczne IMGW?

Jak wyjaśnia IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. „Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania” – czytamy.