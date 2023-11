Zachodniopomorskie: Wypadek busa z dziećmi. Są poszkodowani

Do zdarzenia doszło poniedziałek, kilka minut po godzinie 7.00 rano. Na drodze wojewódzkiej 151 między Barlinkiem a Pełczycami przewrócił się bus, w którym znajdowało się siedem osób, w tym pięcioro dzieci – podaje RMF FM.

Bus, jadący od strony Pełczyc, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i przewrócił się – poinformował asp. sztabowy Jacek Poleszczuk z policji powiatowej w Myśliborzu powiedział. Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że powodem wypadku było niedostosowanie prędkości jazdy do warunków na drodze.

W busie, oprócz kierowcy, znajdowało się także pięcioro dzieci oraz zajmująca się nimi opiekunka. Dzieci miały jechać busem do szkoły.

Wypadek busa z dziećmi. Są ranni

Jedno z dzieci z urazem brzucha zostało przewiezione do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim – podaje RMF FM. Do placówki medycznej trafił także kierowca z urazem kręgosłupa. Do szpitala w Choszcznie trafiła zaś opiekunka dzieci.