Pogoda w Polsce: IMGW informuje, że może paść rekord ciepła

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że w nadchodzący weekend pogoda się poprawi – znów będzie ciepło. W sobotę na południu kraju mogą paść rekordowo wysokie temperatury – nawet do 21-22 stopni. Na północy będzie jednak zdecydowanie chłodniej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki (IMGW) podaje, że w weekend na południu Polski będą 21-22 stopnie – od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. W centrum zaś – od województwa lubuskiego, po południową część podlaskiego i północną część lubelskiego – na termometrach zobaczyć będzie można od 15 do 18 stopni. Jakie temperatury będą na północy? Na Suwalszczyźnie 6-7 stopni, na Warmii i Mazurach 7-8 stopni, w województwie pomorskim od 8 do 9 stopni, a nad morzem od 10 do 12 stopni.

W regionach tych mogą wystąpić także przelotne opady deszczu. W województwie zachodniopomorskim spadnie do 30 litrów na metr kwadratowy i mogą się pojawiać wyładowania atmosferyczne. Będzie tam też wiał silny wiatr – w porywach do 85 km/h na Wybrzeżu. W górach nawet powyżej 100 km/h.

Na północy od woj. zachodniopomorskiego po podlaskie pogoda będzie dosyć nieprzyjemna – będzie wietrznie, deszczowo, niezbyt ciepło i niebezpiecznie ze względu na silne porywy wiatru.