"Jeszcze Polska nie zginęła". Jest hasło na Marsz Niepodległości 2023

- Nie możemy też zapominać o tym, że czekają nas prawdopodobnie spory z Unią Europejską - niezależnie od tego, kto będzie sprawował w Polsce rządy. Szykuje się nam - z dużym prawdopodobieństwem - zmiana traktatów unijnych, które będą wpływały na suwerenność Polski, na samodzielność Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach UE. Stąd również to hasło wyraża nasze stanowisko co do konieczności podkreślenia suwerenności i zagrożenia suwerenności - mówił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Kiedy zacznie się Marsz Niepodległości 2023?

Następnie głos zabrał Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, poseł i współprzewodniczący Konfederacji. Polityk ujawnił, o której godzinie rozpocznie się Marsz Niepodległości 2023. - Gromadzimy się 11 listopada o godzinie 14:00. Spotykamy się na rondzie Romana Dmowskiego - oświadczył.

- Jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i osób, które były od początku na wszystkich Marszach Niepodległości pragnę gorąco zachęcić wszystkich polskich patriotów do tego, żeby przyszli na Marsz Niepodległości, żeby wsparli organizację Marszu Niepodległości darowizną - te pieniądze są potrzebne jak co roku - mówił.

Krzysztof Bosak podkreślił, że Marsz Niepodległości to inicjatywa oddolna, która nie jest finansowana ani przez rząd, "ani przez żadne zewnętrzne organizacje". - Potrzeba, żebyśmy sfinansowali Marsz Niepodległości sami, jak co roku - dodał.

Krzysztof Bosak: Polscy patrioci powinni przypomnieć, że Polska jeszcze nie zginęła

- Polska dziś wymaga obrony. Wymagają obrony podstawowe wartości: nasza tradycja, nasza suwerenność, nasza niepodległość, nasza wolność. Widzimy presję: a to na to, żebyśmy przyjmowali nielegalnych imigrantów, że UE będzie to dyktować, a to żebyśmy nowelizowali traktaty unijne, że znów będziemy mieli mniej wolności, mniej prawa weta w Unii Europejskiej, a to że ktoś z zewnątrz będzie na Polskę naciskał, jak mamy różne sprawy w Polsce rozstrzygać. Znów trzeba bronić podstawowych zasad przed rządami być może lewicy, przedstawicieli źle pojętego postępu - przekonywał przed pomnikiem Romana Dmowskiego prezes Ruchu Narodowego.