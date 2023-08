ReImagine TALKS. Lisa Gansky: Świat zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie się uczyć

Lisa Gansky jest przedsiębiorczynią, a jej wizja doprowadziła do stworzenia pionierskich rozwiązań w sferze e-commerce już w 1993. Jest współzałożycielką i dyrektorką generalną Global Network Navigator (GNN), pierwszej komercyjnej witryny internetowej, która została przejęta przez America Online (AOL) w 1995 roku. Jest również autorką kilku książek, w tym The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, opublikowanej w 2010 r., która nadal uważana jest za pozycję, która stworzyła podwaliny ekonomii współdzielenia. Jej książka na temat zaufania miała kluczowe znaczenie dla nowego spojrzenia na modele biznesowe ery cyfrowej.

Czytaj więcej ReImagine TALKS Rebecca Henderson: Kapitalizm jest fantastycznym sługą, ale kiepskim panem We współpracy z think tankiem Re-Imagine Europa i innymi wiodącymi europejskimi partnerami medialnymi, Rzeczpospolita uruchamia ReImagine TALKS, czyli podcast, który rzuca wyzwanie typowemu sposobowi myślenia.

W wywiadzie udzielonym w trzecim odcinku serii podcastów ReImagine TALKS, autorka książki „Radical Trust: How blockchain liberates the Next Economy” wyraża przekonanie, że „świat zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie się uczyć”. „Pomysł wykorzystania technologii do zaangażowania większej liczby osób i skalowania dobrych pomysłów jest fantastyczny. Problem polega na tym, że społeczeństwo zmienia się szybciej niż organizacje zarządzające”. „W przypadku zaufania, dodaje, jesteśmy na wczesnym etapie, ale jestem optymistą, że technologia blockchain może być w tym bardzo pomocna, ponieważ jest w rzeczywistości zaprojektowana do skalowania w sposób lokalny. Jest to zdecentralizowana platforma technologiczna, która jest bardzo neutralna, i może przyjmować wymiar dostosowany do lokalnego otoczenia. Może się sprawdzić w wielu różnych zastosowaniach i miejscach”. W wywiadzie przedsiębiorczyni wyraża opinię, że “nowe technologie, jak blockchain, nie są jeszcze gotowe", aby odpowiedzieć na wyzwanie budowania nowych form zaufania we współczesnym społeczeństwie.

Gansky uważa, że „jesteśmy w punkcie zwrotnym pomiędzy „już niemożliwym”, ponieważ świat nie jest już taki jak kiedyś i „jeszcze niegotowym”, ponieważ nie jest jeszcze tym, czym będzie w najbliższej przyszłości; „jest to ekscytujące, ale wiele osób jest zaniepokojonych”. Świat zmienia się tak szybko, że naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, a w tej sytuacji „mamy dwie opcje: możemy się obawiać lub wykazywać zainteresowanie”. Pionierka Internetu rzuca nam wyzwanie, abyśmy byli raczej ciekawi i wyrażali pełne nadziei przekonanie: „Im bardziej robi się gorąco, tym łatwiej nam o odwagę”.