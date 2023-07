Fala upałów w USA, Chinach i Europie. 53 stopnie w USA, 52,2 stopnie w Chinach

W USA rekordowe upały notowane są na zachodzie i południu kraju, na północnym wschodzie gwałtowne opady deszczu stwarzają zagrożenie powodziowe, a środkowy zachód spowity jest dymem z płonących lasów.

Reklama

Upały na półkuli północnej: 53 stopnie Celsjusza w Kalifornii, 52,2 w Chinach

Fala upałów nad zachodnią częścią USA doprowadziła do wzrostu w niedzielę temperatury w kalifornijskiej Dolinie Śmierci do 53 stopni Celsjusza. To jedna z najwyższych temperatur odnotowanych na Ziemi w ostatnich 90 latach.



W Phoenix w Arizonie w poniedziałek termometry pokazywały 45,5 stopni Celsjusza. W mieście od 18 dni temperatury przekraczają 43 stopnie Celsjusza co nie zdarzyło się nigdy w historii pomiarów. Prognozy pogody wskazują, że rekord ten będzie "poprawiany" w kolejnych dniach - miasto czeka jeszcze co najmniej tydzień upałów.

Reuters zauważa, że upały w USA zbiegają się z ekstremalnie wysokimi temperaturami na całej półkuli północnej.