O krok od samosądu na basenie w Bytomiu. Mieli "niewłaściwie" zachowywać się wobec dzieci

"W związku z agresywnym zachowaniem części osób obserwujących zatrzymanie, policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego" - podał Urząd Miejski w Bytomiu. Na dostępnym w mediach społecznościowych nagraniu ze zdarzenia słychać, że pod adresem policjantów padały niecenzuralne słowa.

- Na miejsce skierowano również policjantów z oddziału prewencji z Katowic, aby zapobiec eskalacji agresji i tragedii, do której mogłoby dojść - powiedziała w rozmowie z Polsat News komisarz Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

- Policjanci byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego ze względu na agresję ze strony osób, które na basenie przebywały - dodała.

W poniedziałek czynności z udziałem prokuratora

W komunikacie UM w Bytomiu zaznaczono, że wszyscy zatrzymani do wyjaśnienia sprawy to mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat, obywatele Gruzji. Według kom. Lenkiewicz, zatrzymani to osoby w wieku od 18 do 48 lat.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające. W poniedziałek mają odbyć się czynności z udziałem prokuratora. Zatrzymani mężczyźni mają zostać przesłuchani, prokuratura zdecyduje o ewentualnym postawieniu im zarzutów.