Sondaż: Niemal połowa Polaków nie chce sprowadzania do Polski imigrantów spoza UE

Z tym, by do Polski trafiali pracownicy z państw nienależących do UE, "zdecydowanie nie zgadza się" 25,5 proc. badanych, a "raczej się nie zgadza" - 20 proc.

Sondaż: Za sprowadzaniem imigrantów spoza UE do pracy więcej zwolenników PiS, niż opozycji

Za ściąganiem do Polski obywateli państw spoza UE opowiada się 39,6 proc. badanych - przy czym 25,1 proc. "zdecydowanie się zgadza", a 14,5 proc. "raczej się zgadza".

14,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



Sprowadzania pracowników spoza UE do pracy w Polsce chce 37 proc. zwolenników opozycji i 48 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. "Za" jest 49 proc. mężczyzn i 32 proc. kobiet.