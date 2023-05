Burmistrz postawił płot, by turyści nie robili zdjęć. W tle hit Disneya

Hallstatt jest znane na całym świecie z pięknych, malowniczych widoków. W 1997 roku miasto trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Co roku do Hallstatt, miasteczka liczącego niespełna 800 mieszkańców, przyjeżdża ponad milion turystów rocznie. Wielu z nich przyjeżdża tylko po to, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z miejsca, z którego widok miał zainspirować twórców bajkowego królestwa przedstawionego w animacji "Kraina Lodu".

Liczba turystów robiących zdjęcia w miasteczku jest tak duża, że burmistrz postanowił postawić - tymczasowo - drewniany płot, zasłaniający malowniczy widok.



Płot został już zabrany, ale burmistrz Hallstatt mówi, że chce umieścić w jego miejsce baner przypominający turystom, że w miasteczku mieszkają ludzie.