Caritas Polska wspiera projekty misjonarskie w 30 krajach na świecie

– Już od prawie 25 lat jestem misjonarzem w Argentynie, a w tym miejscu od prawie 16 lat. Czuję radość, gdy mogę porozmawiać, pomodlić się z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym, chorym. Dzieci potrzebują przede wszystkim otwartości serca – dodaje o. Sylwan. – Pomagamy rodzinom, odnawiamy kościół i inne obiekty sakralne. Dzięki radości ludzi, do których idziemy, radość rodzi się także w naszych sercach. To sprawia, że człowiek chce służyć Panu Bogu, kościołowi w Argentynie.

Caritas Polska

Sudan Południowy: Pomoc z narażeniem życia

Konflikty między plemionami, ogromne odległości do przemierzenia, trwająca pół roku pora deszczowa – to realia codziennej pracy ks. Krzysztofa Zębika MCCJ, kombonianina. W misji Yirol w Sudanie Południowym, kraju wyniszczonym przez wojnę domową, głód i skrajne ubóstwo, ks. Krzysztof zajmuje się ewangelizacją i edukacją.

Na terenie misji działają 3 szkoły, do których uczęszczają około 3000 uczniów. Dla tych dzieci wojna, zabijanie ludzi, napady i palenie wiosek to codzienność. Ks. Krzysztof wraz ze swoimi współbraćmi stara się nieść im pomoc, często ryzykując życiem. Caritas Polska wspiera pracę misjonarza między innymi przez finansowanie programów dożywiania najmłodszych.

Kazachstan: Szansa dla dorastających dzieci

Ksiądz Artur Zaraś od 2013 roku pracuje na misji w Kazachstanie, 300 km od granicy z Chinami. Ubóstwo, trudny dostęp do pracy zarobkowej, uzależnienia – to problemy lokalnej społeczności, z którymi spotyka się na co dzień. Na terenie misji działają tzw. ogniska, które pomagają dzieciom i młodzieży, sierotom bądź półsierotom, a także matkom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Są to jedyne tego typu placówki w Kazachstanie.

Obecnie w sześciu domach pod opieką ks. Artura przebywa łącznie kilkadziesiąt dzieci. Mają możliwość dorastać w godnych i bezpiecznych warunkach, uczyć się, rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Otrzymują ciepłe posiłki, ubrania, zabawki, przybory szkolne. Są otoczone troską. Koszty prowadzenia placówek są bardzo wysokie. Caritas Polska od kilku lat przekazuje fundusze na zakup żywności dla ich podopiecznych.