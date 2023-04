USA: Kolejne niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Zmarł 13-letni chłopiec

Jak pisze CNN, która skontaktowała się z przedstawicielami TikToka, firma, do której należy aplikacja, twierdzi, iż surowo zabrania się umieszczania w serwisie szkodliwych treści. "Nigdy nie widzieliśmy, by tego typu nagrania były popularne na naszej platformie. Od lat blokujemy wyszukiwanie tego typu nagrań, by zniechęcić osoby, które chcą je naśladować” – podkreślono w komunikacie. „Nasz zespół liczący 40 tys. specjalistów ds. bezpieczeństwa pracuje nad usuwaniem nagrań naruszających wytyczne społeczności. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania niepokojących treści i kont, które je publikują" - zapewniono.

Przed niebezpiecznym wyzwaniem przestrzega także producent Benadrylu, Johnson & Johnson. Firma nazwała je "niebezpiecznym" i podkreśliła, że współpracuje z TikTokiem, by zapobiegać rozpowszechnianiu tego trendu wśród młodych ludzi. "Wiemy, że konsumenci mogli usłyszeć o internetowym wyzwaniu obejmującym niewłaściwe użycie lub nadużycie difenhydraminy. Wyzwanie, które polega na spożyciu nadmiernych ilości difenhydraminy, jest niebezpiecznym trendem i powinno być natychmiast wstrzymane. Benadryl i inne produkty z difenhydraminą powinny być stosowane tylko zgodnie z zaleceniami na ulotce” – podkreślono w oświadczeniu. "Pracujemy z TikTok i innymi platformami społecznościowymi, aby usunąć treści, które pokazują takie zachowania. Zajmiemy się tym niebezpiecznym wyzwaniem” – dodano.