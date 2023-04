Obywatel Syrii spadł z muru na granicy z Białorusią. Jest w bardzo ciężkim stanie

Grupa No Borders Team poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w jednym z podlaskich szpitali przebywa Syryjczyk, który spadł z ogrodzenia znajdującego się na polsko-białoruskiej granicy.

Jak powiedziała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, do zdarzenia doszło 4 kwietnia. Pracownicy centrum nadzoru bariery elektronicznej zauważyli wówczas, że mężczyzna stara się przejść przez ogrodzenie i z niego spada. Na miejsce wypadku wysłano wówczas patrol Straży Granicznej oraz karetkę. 58-letni mężczyzna w nocy przetransportowany został do szpitala w Hajnówce, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Mężczyzna jest obywatelem Syrii. Rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk przekazała w rozmowie z TVN24, że przeszedł on operację i przebywa obecnie na intensywnej terapii w stanie bardzo ciężkim. - Rokowania są niepewne - podkreśliła.