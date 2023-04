Śmiertelnie groźna kobra na pokładzie samolotu. Awaryjne lądowanie w RPA

Pilot zdał sobie sprawę, że wąż, którego zobaczył, to śmiertelnie niebezpieczna kobra przylądkowa, wąż występujący tylko w RPA i odpowiedzialny za większość tamtejszych przypadków śmierci spowodowanych ukąszeniami.Ich jad jest w stanie zabić dorosłego człowieka w zaledwie 30 minut.

Po chwili, której potrzebował na opanowanie strachu, pilot poinformował pasażerów o nieproszonym gościu na pokładzie. Wszyscy zachowali spokój.



Erasmus zgłosił konieczność awaryjnego lądowania na lotnisku w mieście Welkom. Po trwającym 10-15 minut lądowaniu pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład. Sam Erasmus zdołał wówczas dostrzec zwierzę - jak powiedział lokalnym mediom, było "całkiem pokaźne". (Kobry te osiągają długość 1,2 - 1,5 m).



Przybyły na lotnisko Johan de Klerk, łapacz węży, wraz z zespołem inżynierów lotniczych przeszukiwali samolot przez dwa dni. Wąż jednak zniknął.



Na tym jednak nie skończyły się przeżycia Rudolfa Erasmusa. Jego firma zażądała bowiem, by odprowadził samolot do bazy, co wiązało się z kolejnym, 90-minutowym lotem.

Tym razem Erasmus podjął pewne środki ostrożności: miał na sobie grubą zimową kurtkę owinął siedzenie kocem, a w kokpicie miał gaśnicę, puszkę środka odstraszającego owady i kij golfowy w zasięgu ręki.