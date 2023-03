Szef MSWiA, Mariusz Kamiński, 9 lutego oświadczył, że "od 10 lutego od godz. 12:00 ruch na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach zostanie zawieszony do odwołania 'z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa'".

Reklama

Już wcześniej Polska zamknęła - w listopadzie 2021 roku - terminal w Kuźnicy. Obecnie otwarte pozostaje jedynie główne przejście graniczne w Krotoszczynie, niedaleko Terespola.



Przejście w Bobrownikach zostało zamknięte po tym, jak białoruski sąd skazał Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, na osiem lat więzienia. Proces Poczobuta miał charakter polityczny. Poczobut przez białoruską prokuraturę był oskarżany m.in. o „podżeganie do nienawiści”, za co grozi do 12 lat więzienia. Został też wpisany przez białoruskie KGB na listę osób, którzy „mają do czynienia z działalnością terrorystyczną”.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Poczobut skazany na osiem lat więzienia Sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, na osiem lat więzienia.

Po kilku dniach Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oświadczyło, że w reakcji na zamknięcie przez Polskę przejścia granicznego w Bobrownikach białoruski rząd wprowadzi ograniczenia dla polskich przewoźników. Teren Białorusi ma także opuścić oficer łącznikowy Straży Granicznej.

Reklama

Tuż po zamknięciu przejścia granicznego w Bobrownikach Mateusz Morawiecki oświadczył w Brukseli, że Polska nie wyklucza zamknięcia kolejnych przejść na granicy z Białorusią.

Białoruś pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Rosji, aktywnie wspierającym agresję na Ukrainie. Wojska białoruskie nie biorą bezpośredniego udziału w inwazji, ale Mińsk udostępnia swoje terytorium wojskom rosyjskim. 24 lutego 2022 roku Ukraina została zaatakowana m.in. z terytorium Białorusi. Białoruś udostępnia też swoje lotniska rosyjskim samolotom atakującym cele na Ukrainie oraz swoje poligony rosyjskim żołnierzom, przechodzącym szkolenie przed wysłaniem ich na Ukrainę.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy, ich zdaniem, Polska powinna zamknąć wszystkie przejścia na granicy Polski z Białorusią.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 54,1 proc. badanych.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 28,4 proc.

Reklama

17,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Sześciu na dziesięciu badanych w wieku między 25 a 34 lat oraz nieco mniejszy odsetek (57%) osób z wykształceniem średnim sądzi, że przejścia graniczne pomiędzy Polską i Białorusią powinny zostać zamknięte. Ponad sześciu respondentów na dziesięciu (63%) z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz podobna część badanych (62%) z dochodem w przedziale 4001 a 5000 zł netto jest zdania, że Polska powinna zamknąć wszystkie przejścia na granicy z Białorusią - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28.02-1.03.2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.