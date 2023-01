Aktywiści klimatyczni sprzeciwiający się rozbudowie kopalni węgla w zachodnich Niemczech zorganizowali we wtorek ponowne protesty w kilku miejscach, a setki osób wzięły udział w demonstracji na skraju kopalni odkrywkowej.

Greta Thunberg, która w zeszłym tygodniu przybyła do Niemiec, aby wziąć udział w protestach, dołączyła do wtorkowej demonstracji. Była częścią 60-70 osobowej grupy, która została otoczona przez policję na skraju kopalni Garzweiler 2.

Rzecznik policji w Aachen przyznał, że Thunberg była w tej grupie. Została przez funkcjonariuszy „zatrzymana i wyniesiona poza obszar bezpośredniego zagrożenia” w celu „ustalenia tożsamości”.

Po zatrzymaniu Szwedka była widziana samotnie w dużym policyjnym autobusie.



Rzecznik policji powiedział, że jeden z aktywistów wskoczył do kopalni. Dodał, że nie jest jasne, co stanie się z Thunberg i resztą zatrzymanej grupy, ani czy osoba, która wskoczyła do kopalni, została ranna.

Protesty w obronie Luetzerath trwają od tygodni, jednak nasiliły się od ostatniej środy, gdy zdecydowano się na interwencję. Greta Thunberg wspiera protestujących od soboty.

Organizatorzy protestu informowali, że w starciach z policją zostało rannych „dziesiątki osób”. Indigo Drau, rzeczniczka organizatorów, powiedziała w niedzielę na konferencji prasowej, że policja weszła z „czystą przemocą”. Dodała, że funkcjonariusze „bez skrępowania” bili protestujących, często po głowach. Aktywiści już w sobotę oskarżyli policję o użycie „masywnych pałek, gazu pieprzowego, armatek wodnych, psów i koni”.

Do szpitali trafiło co najmniej 20 protestujących. Organizatorzy poinformowali, że w sobotę demonstrowało 35 tys. osób. Policja jednak szacuje tę liczbę na 15 tys.

Rzecznik policji powiedział w niedzielę, że od środy około 70 funkcjonariuszy zostało rannych, wielu z nich w sobotnich starciach. W około 150 przypadkach wszczęto postępowania karne, w tym za opór wobec funkcjonariuszy policji, zniszczenie mienia i naruszenie porządku publicznego. Rzecznik stwierdził natomiast, że w niedzielę sytuacja była „bardzo spokojna”.

Wioska Luetzerath ma zostać zlikwidowana pod kopalnię węgla brunatnego, należącą do koncernu RWE. We wcześniejszych wywiadach Thunberg krytykowała policję za stosowanie przemocy wobec protestujących, a także współrządzącą Niemcami partię Zielonych, której zarzuciła „paktowanie” z koncernem RWE.

– To, że Zieloni zawierają kompromisy z taką firmą, pokazuje, gdzie są ich priorytety – mówiła Szwedka w wywiadzie dla agencji DPA. Odrzuciła argumentację niektórych liderów Zielonych, którzy godzą się na plany likwidacji Luetzerath i rozbudowy kopalni odkrywkowej ze względu na aktualny kryzys energetyczny. – Węgiel, który jest w tutaj pod ziemią, nie spowoduje natychmiastowego spadku cen. Ten, kto tak myśli, po prostu nie ma kontaktu z rzeczywistością – powiedziała aktywistka. Krajobraz na terenie kopalni porównała do krainy zła z powieści Tolkiena. – To naprawdę wygląda jak „Mordor”. Pokazuje to, do czego zdolni są ludzie, kierujący się fałszywymi przesłankami. I pokazuje, przeciwko czemu walczymy i czego chcemy uniknąć – podkreśliła.