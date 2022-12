Walters, która stworzyła popularny talk show ABC dla kobiet "The View" w 1997 roku, zmarła w swoim domu w Nowym Jorku. Okoliczności jej śmierci nie zostały podane.

Z mediami była związana 50 lat. Przeprowadziła szereg wywiadów ze światowymi przywódcami, w tym z Fidelem Castro, Margaret Thatcher, Moammarem Kadafim, Saddamem Husajnem, Borysem Jelcynem i Władimirem Putinem oraz każdym amerykańskim prezydentem i pierwszą damą od czasów Richarda Nixona.

- Nigdy nie sądziłam, że będę miała takie życie - powiedziała Walters w wywiadzie dla "Chicago Tribune" w 2004 roku. - Poznałam wszystkich na świecie. Prawdopodobnie poznałam więcej ludzi, więcej głów państw, ważniejszych ludzi niż jakikolwiek prezydent, bo oni mają tylko osiem lat - dodała.

- Pytałam Jelcyna, czy za dużo pił, i pytałam Putina, czy kogoś zabił - mówiła Walters w 2013 r. w "New York Timesie". Obaj odpowiedzieli, że nie.

Podczas jej kariery ważne były również Oscary. Przez 29 lat prowadziła serię wywiadów z nominowanymi do nagród. Miała również coroczny program "Najbardziej fascynujący ludzie", ale porzuciła go, gdy uznała, że jest zmęczona wywiadami z celebrytami.

Walters stała się tak znana, że jej gwiazdorstwo czasem przyćmiewało ludzi, których przepytywała. "New York Times" nazwał ją "prawdopodobnie najbardziej znaną amerykańską osobowością telewizyjną", ale zauważył również, że "to, co najbardziej pamiętamy z wywiadu z Barbarą Walters, to Barbara Walters".

Walters przeszła operację serca w 2010 roku, co dostarczyło materiału do specjalnego programu ABC, w którym wraz z byłym prezydentem Billem Clintonem, aktorem Robinem Williamsem i innymi znanymi pacjentami po operacjach serca dyskutowała o swoich dolegliwościach.

Zdobyła 12 nagród Emmy, z czego 11 podczas pracy w ABC News