Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się we wtorek na zatrzymanie sędziego Igora Tulei i doprowadzenie go na przesłuchanie do prokuratury. Utrzymała tym samym decyzję Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie. Izba uchyliła też decyzję o zawieszeniu sędziego i obniżeniu mu pensji. Tuleya zapowiedział, że jutro stawi się w sądzie do pracy.