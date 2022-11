Około 8 tys. lat p.n.e., gdy zaczęło rozwijać się rolnictwo, ludność Ziemi liczyła około 5 milionów.

Do 1 roku naszej ery liczba ta wzrosła czterdziestokrotnie - do 200 milionów, licząc tempo wzrostu poniżej 0,05 proc. rocznie. Są to jednak tylko szacunki, inne mówią o 300, lub nawet 600 milionach - precyzyjne wyliczenie tych danych z wczesnych okresów historycznych jest praktycznie niemożliwe.

Wielki skok w liczbie ludzkości nastąpił wraz z rewolucja przemysłową.

Pierwszy miliard ludzi odnotowano w roku 1800. Liczba ta podwoiła się już znacznie szybciej - do 1930 roku.

Przyrost o kolejny, trzeci już miliard zajął ludzkości już tylko 30 lat, a o czwarty - zaledwie 15.

Piąty miliard ludzi odnotowano po kolejnych 13 latach, w 1987.

Tylko w XX wieku populacja na świecie wzrosła z 1,65 miliarda do 6 miliardów, zaś w 1970 roku na świecie było o połowę mniej ludzi niż obecnie.

Ósmy miliard, według szacunków ONZ, ludzkość osiągnie 15 listopada 2022, zaś w 2023 roku Indie prześcigną Chiny jako najludniejszy kraj świata.

worldometers.info

Światowa populacja rośnie w najwolniejszym tempie od 1950 r., spadając poniżej 1 procenta w 2020 r. Najnowsze prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych sugerują, że ludność świata może wzrosnąć do około 8,5 miliarda w 2030 r. i 9,7 miliarda w 2050 r. Przewidywany szczyt, około 10,4 miliarda ludzi, ma przypaść w latach 80. XX wieku i utrzymać się na tym poziomie do 2100 roku.

Ponad połowa przewidywanego wzrostu światowej populacji do 2050 r. będzie skoncentrowana w ośmiu krajach: Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Etiopii, Indiach, Nigerii, Pakistanie, Filipinach i Zjednoczonej Republice Tanzanii. Oczekuje się, że kraje Afryki Subsaharyjskiej przyczynią się do ponad połowy wzrostu przewidywanego do 2050 r.