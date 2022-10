Wątpliwości pozostawia, czy plan zatwierdzony przez rząd będzie kontynuowany, ponieważ władze najpierw chcą się upewnić, że jest on zgodny z prawem Unii Europejskiej. Minister zdrowia Karl Lauterbach powiedział, że tylko jeśli to się potwierdzi, będą kontynuowane prace legislacyjne.

- Plan zakłada sprzedaż marihuany osobom dorosłym w licencjonowanych punktach sprzedaży, a celem jest walka z czarnym rynkiem - wyjaśnił Lauterbach. Dodał, że rząd zamierza ściśle regulować rynek.

Legalizacja sprzedaży marihuany jest jedną z serii reform nakreślonych w ubiegłorocznej umowie koalicyjnej pomiędzy trzema partiami, które tworzą rząd kanclerza Olafa Scholza.

Koalicja rządowa przekonuje, że plan zapewni kontrolę jakości, chroniąc jednocześnie młodych ludzi. Ustalono, że "społeczne skutki" nowego prawa zostaną zbadane po czterech latach.

Wśród innych planów liberalizacji rząd usunie z niemieckiego kodeksu karnego zakaz "reklamowania" przez lekarzy usług aborcyjnych. Chce też ułatwić drogę do uzyskania niemieckiego obywatelstwa, znieść ograniczenia dotyczące podwójnego obywatelstwa i obniżyć minimalny wiek uprawniający do głosowania w wyborach krajowych i europejskich z 18 do 16 lat.