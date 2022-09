- French Touch to jest wyjątkowa inicjatywa na ogromną skalę, która z roku na tok dociera do coraz większej grupy odbiorców, podbijając serca Polek i Polaków - mówił Frederic Billet, ambasador Francji w Polsce na konferencji prasowej, zapowiadającej wydarzenie. - Kulminacyjnym punktem jest wieczór w Teatrze Wielkim, gdzie zbierze się muzyczna śmietanka - crème de la crème - z Francji i Polski i artyści zabiorą nas w muzyczną podróż. Za każdym razem nie brakuje w nim gwiazd francuskiej i polskiej piosenki, tańca i nawiązań do francuskiej kuchni, która cieszy się wielką popularnością także w Polsce. I w tym roku czeka państwa pełen blasku spektakl. Zachęcam do udziału w nim, mam nadzieję, że państwa zachwyci i przyniesie radość.

Gala odbędzie się 27 października, ale już w najbliższą sobotę 24 września Frederic Billet zaprasza na „Dzień otwartych drzwi Ambasady Francji” w Warszawie przy ul. Pięknej (w godz. 11-18), adresowany do szerokiej publiczności. To okazja do pogłębienia francusko-polskich relacji, poznania pracy Ambasady, skorzystania z bogatego programu kulturalnego. W sobotę koncertować będą: François Duet, Justyna Bacz, Chris Schittulli, Storo i Julia Nowikowska. Czeka także degustacją specjałów francuskiej kuchni i inne atrakcje. Dzień Otwartych Drzwi da więc przedsmak październikowego French Touch.

Inicjatorem French Touch - święta przyjaźni polsko-francuskiej - jest od ośmiu lat jego prezes Daniel Teboul, który mówi, że pomysł tego projektu na początku wydawał się nieco idealistyczny. - Jednak po latach, solidarność narodów stała się głównym tematem aktualnych wydarzeń – zauważa. - Nie rozwodząc się nad meandrami geopolityki, które wstrząsają Europą i zagrażają jej równowadze, dzisiaj nie mam już wątpliwości, jak wielką wartością są więzi łączące narody, jak wiele przynoszą nadziei. Skonfrontowani z rzeczywistością, bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pamiętać, że wszyscy potrzebujemy silnej wspólnoty wykraczającej poza granice jednego państwa - dodaje.

Gościem honorowym tegorocznej Gali French Touch będzie Jean-Michel Jarre, słynny na całym świecie kompozytor i pionier muzyki elektronicznej. W Polsce szczególnie pamiętany z koncertu w 2005 roku w Stoczni Gdańskiej na 25-lecie „Solidarności”. A także z sylwestrowego wirtualnego koncertu w 2020 , zaaranżowanego w wirtualnej katedrze Notre Dame. Widowisko oglądało ponad 75 milionów widzów na świecie, a jego zapis ukazał się na DVD „Welcome to the Other Side”. Miało też prezentację wiosną tego roku w TVP2.

Wkrótce - 21 października Jean-Michel Jarre wyda album „Oxymore”, nagrany w rewolucyjnej technologii dźwięku - w wielokanałowym, binurealnym systemie 360, co oznacza, że słuchając jej będziemy mieć wrażenie dźwięku przestrzennego, otaczającego słuchacza ze wszystkich stron.

Na scenie French Touch 27 października pojawią się też inne francuskie gwiazdy: Garou, Suzane, Camille Bertault, Matt Pokora, In-Grid, Sarah Schwab oraz polscy wokaliści: Tre Voci, Feel i Justyna Steczkowska. A specjalny występ dwóch wokalistek z Ukrainy: Julii Belei i Urany przypomni o sytuacji na Ukrainie, dotkniętej rosyjską inwazją.

Podczas show w Tatrze Wielkim Operze Narodowej zobaczymy również występy najstarszego z francuskich kabaretów - Le Paradis Latin i niezwykły pokaz mody haute couture projektantów tworzących dla On Aura Tout Vu, domu mody ubierającego największe światowe gwiazdy na pojawienie się na czerwonym dywanie - od Beyonce przez Madonnę do Lady Gagi.

Galę uświetni też wręczenie nagrody Marianne d'Honneur, przyznawanej wybitnym osobistościom związanym zarówno z Polską jak i Francją. Laureatami poprzednich edycji byli Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Rene Gościnny, Iga Świątek.

Galę transmitować będzie na żywo TVP1.

French Touch ma też handlową odsłonę w dniach 15-31 października, organizowaną we współpracy z ponad 6 tysiącami punktów handlowych i usługowych z całego kraju oraz partnerami wydarzenia, takimi, jak Biedronka, La Biosthétique, czy Michelin. Ta dwutygodniowa akcja w polskich sklepach skierowana do wielbicieli francuskich produktów.

A wydarzeniem medialnym, towarzyszącym akcji French Touch jest specjalne wydanie magazynu „La Belle Vie!”, promującego Francję w Polsce poprzez artykuły o regionach Francji, francuskiej kuchni, kwestiach biznesowych oraz o ludziach kultury i sztuki. Magazyn będzie również dostępny na stronie internetowej oraz w aplikacji.