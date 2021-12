U Jacka Kurskiego badanie wykazało 14 grudnia zakażenie koronawirusem. Prezes TVP powinien trafić na dziesięciodniową izolację domową, tymczasem już po pięciu dniach pojawił się w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci” - informował w piątek rano Onet. Portal tłumaczył, że Kurski 12 grudnia zgłosił się do szpitala MSWiA w Warszawie jako osoba bezobjawowa, która miała kontakt z chorym na Covid-19. Wynik testu na koronawirusa był wówczas negatywny, jednak dwa dni później kolejne badanie potwierdziło zakażenie.

Prezes TVP powinien w tym momencie trafić na izolację domową, która trwa 10 dni z możliwością przedłużenia. Jednak już 19 grudnia, czyli pięć dni po dodatnim wyniku testu, Kurski był w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci”. W komunikacie, przekazanym portalowi, rządowa telewizja zapewniała, że 14 grudnia „nie stwierdzono żadnych przesłanek do zastosowania izolacji prezesa Jacka Kurskiego”. „Pan Prezes postępuje zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2” - podkreślono.

Kilka godzin po publikacji Onetu swój komunikat w sprawie artykułu przekazał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. W oświadczeniu potwierdzono, że 14 grudnia „rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego” (pisownia oryginalna - red.).

„Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca tzn. czy wydalane jeszcze RNA wirusa (fragmenty łańcucha RNA) jest czy też nie jest patogenne (zaraźliwe). Interpretacja wyniku badania RT-PCR o treści »wykryto RNA wirusa SARS – CoV-2« wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. Powyższe miało korelację z obrazem klinicznym oraz wywiadem jak i również ujemnymi wynikami testów antygenowych przeprowadzonych u Pana Jacka Kurskiego. Z uwagi na fakt, że całość obrazu klinicznego Pacjenta wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19, w dniu 15 grudnia 2021 r. CSK MSWiA zwrócił się do PSSE w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji Pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 r.” - czytamy w oświadczeniu.

Szpital MSWiA podkreślił, że badanie próbki Kurskiego, przeprowadzone 14 grudnia „nie może być podstawą do twierdzenia, iż Pan Jacek Kurski w dniu 19 grudnia 2021 r. miał koronarwirusa”.

Publikację skomentował także sam Jacek Kurski. „14 grudnia 2021 po przejściu infekcji SARS Cov-2, w wyniku badań i obowiązujących procedur med. uzyskałem status ozdrowieńca” - napisał na Twitterze. Według szefa TVP „Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych”. Portal cytował jednak wcześniej komunikat telewizji wprawdzie zaznaczał, że „informacje na temat stanu zdrowia Pana Prezesa objęte są ochroną danych osobowych szczególnej kategorii”, to „w drodze wyjątku i za zgodą Pana Jacka Kurskiego” przekazał, że „14 grudnia 2021 nie stwierdzono żadnych przesłanek do zastosowania izolacji prezesa Jacka Kurskiego”.

Diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne. — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) December 24, 2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 lutego br. izolacja może być skrócona „w szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie”. Zakończenie izolacji następuje wówczas „po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, i od rodzaju objawów klinicznych”.

Kurski na Twitterze zapowiedział także pozwania Onetu i złożenie zawiadomienia do prokuratury.