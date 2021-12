Badanie wykazało, że w porównaniu z 2007 rokiem, gdy jako ateiści, agnostycy lub ludzie "po prostu niereligijni" deklarowało się 16 proc. badanych, obecnie odsetek ten wzrósł do 29 proc.

I choć w Stanach Zjednoczonych konserwatywna, chrześcijańska część społeczeństwa łączy się w potężną frakcję polityczną, a chrześcijaństwo jest religią zdecydowanie dominującą - związki z religią wyraźnie słabną, jak wykazało badanie.

W 2007 roku 78 proc. dorosłych Amerykanów deklarowało się jako chrześcijanie, przed dekadą - 75 proc., a obecnie robi to ok. 63 proc. Odsetek osób niezwiązanych z religią w społeczeństwie jest o 6 punktów procentowych wyższy niż pięć lat temu i o 10 punktów wyższy niż dziesięć lat temu.

Od wspomnianego 2007 roku Pew Research Center, ośrodek badawczy informujący opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących społeczeństwa na całym świecie, zaczął śledzić stały wzrost odsetka osób, które religii mówią "nie".



Osoby, które deklarują się jako chrześcijanie wszystkich odmian (w tym protestanci, katolicy, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i prawosławni) stanowią 63 proc. dorosłej populacji. Chrześcijanie przewyższają teraz liczebnie "niereligijnych" w stosunku nieco więcej niż dwa do jednego. W 2007 roku, kiedy Pew Research Center zaczęło zadawać pytanie o tożsamość religijną, chrześcijanie przewyższali liczebnie "niereligijnych" prawie pięć do jednego (78 proc. do 16 proc.).

Ponadto wciąż spada odsetek dorosłych Amerykanów, którzy twierdzą, że modlą się codziennie, podobnie jak tych, którzy twierdzą, że religia jest „bardzo ważna” w ich życiu.