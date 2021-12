Konta rozpowszechniały rzekome wypowiedzi biologa ze Szwajcarii, Wilsona Edwardsa, który twierdził, że USA próbują wywierać naciski w kwestii śledztwa mającego wyjaśnić pochodzenie koronawirusa SARS-CoV-2.

Komentarze Edwardsa były szeroko cytowane przez chińskie media państwowe.

Tymczasem ambasada Szwajcarii w Chinach podkreślała, że Wilson Edwards w rzeczywistości prawdopodobnie nie istnieje.



Meta podkreśla, że akcja dezinformacyjna w mediach społecznościowych z wykorzystaniem wypowiedzi Edwardsa była nieudana. Akcja miała być skierowana do anglojęzycznych odbiorców w USA i Wielkiej Brytanii oraz osób posługujących się językiem chińskim na Tajwanie, w Hongkongu i w Tybecie.

W lipcu na kontach na Facebooku i Twitterze, które miały należeć do Wilsona Edwardsa, pojawiły się stwierdzenia, że USA wywierają presję na naukowców z WHO badających pochodzenie koronawirusa SARS-CoV-2. Rzekomy Edwards twierdził, że USA podejmują działania, które mają doprowadzić do obciążenia Chin odpowiedzialnością za pojawienie się wirusa.

Facebook poinformował, że usunął 524 konta na Facebooku, 20 stron, cztery grupy i 86 konta na Instagramie

Chińskie media państwowe - w tym CGTN, Shanghai Daily i Global Times - szeroko cytowały rzekomego biologa ze Szwajcarii.

Tymczasem w sierpniu ambasada Szwajcarii w Chinach podała, że taka osoba prawdopodobnie nie istnieje, a jej konto na Facebooku pojawiło się dwa tygodnie przed umieszczeniem przez rzekomego biologa pierwszego wpisu ws. nacisków USA na naukowców badających pochodzenie wirusa. Ambasada podkreśliła, że nie ma żadnych informacji o obywatelu Szwajcarii nazywającym się Wilson Edwards, ani publikacji naukowych osoby o takim imieniu i nazwisku. Ambasada wezwała chińskie media do usunięcia wzmianek o rzekomym ekspercie.



Firma Meta poinformowała, że jej postępowanie wyjaśniające w tej sprawie wykazało "związki (konta Edwardsa) z osobami w Chinach kontynentalnych, w tym z pracownikami Sichuan Silence Information Technology Co Ltd. oraz osobami związanymi z chińskimi firmami państwowymi na całym świecie".



Facebook poinformował, że usunął 524 konta na Facebooku, 20 stron, cztery grupy i 86 konta na Instagramie po przeglądzie doniesień na temat fałszywego biologa ze Szwajcarii.



Wpisy fałszywego biologa były pierwotnie udostępniane przez fikcyjne konta, a następnie rozpowszechniane dalej przez prawdziwych użytkowników, w większości pracowników chińskich firm państwowych w 20 krajach świata.