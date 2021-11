Od 31 października w Glasgow trwa konferencja klimatyczna COP26. Jej uczestnicy rozmawiają o krokach, jakie należy podjąć, by wzrost średniej temperatury na Ziemi nie przekroczył 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Przekroczenie tego poziomu - jak alarmują naukowcy - doprowadziłoby do nieodwracalnych zmian w klimacie na Ziemi, które mogłyby doprowadzić m.in. do pustynnienia obszarów dziś zdatnych do zamieszkania, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, co mogłoby doprowadzić do zniknięcia z powierzchni Ziemi np. wyspiarskich państw na Pacyfiku oraz pojawienia się regularnie występujących gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, ulewne deszcze czy okresy długotrwałej suszy.

W czasie COP26 jego uczestnicy zobowiązali się już do wstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 roku, oraz do redukcji emisji metanu o 30 proc., do 2030 roku, w stosunku do poziomów z 2020 roku.

Polska w czasie COP26 zobowiązała się do odejścia od węgla kamiennego w energetyce do 2049 roku.

Odejście od użycia węgla w przypadku Polski wiąże się z zakrojoną na szeroką skalę transformacją energetyczną. W 2020 roku udział węgla kamiennego i brunatnego w polskim miksie energetycznym wynosił 65,1 proc. (tak wynika z raportu think tanku Forum Energii).

Transformacja w najbliższych latach musi być przede wszystkim zaplanowana i sprawiedliwa. Przyjęta przez Rząd RP umowa społeczna zakłada odejście od węgla kamiennego do 2049 r.

Bezpieczeństwo energetyczne, jak i zapewnienie miejsc pracy jest dla nas priorytetem. #COP26 — Anna Moskwa (@moskwa_anna) November 4, 2021

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Polska powinna redukować emisję CO2 niezależnie od tego, z jakimi kosztami będzie się to wiązać.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 44,6 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 28,1 proc.

27,3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej za redukcją emisji CO2 niezależnie od kosztów są mężczyźni (45%) oraz najmłodsi badani mający do 24 lat (47%). Tego zdania częściej są też osoby o wykształceniu średnim i wyższym (po 46%), o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (49%) oraz badani z miast od 100 do 200 tys. mieszkańców (54%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.11-3.11.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.