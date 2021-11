Jak Polacy odczuwają zmiany swojej sytuacji materialnej przez ostatni rok? Odpowiedź na to pytanie pokazuje nastroje społeczne na starcie drugiej części kadencji PiS.

Z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej" wynika, że 19 proc. ankietowanych w badaniu z 22–23 października 2021 r. uznało, że ich sytuacja materialna w ostatnim roku się polepszyła. W tym 4 proc. uznaje, że polepszyła się „zdecydowanie". Najwięcej, bo aż 42 proc., ankietowanych twierdzi, że nie dostrzegło zmian w statusie materialnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 39 proc. natomiast, że ich status materialny uległ pogorszeniu, w tym 11 proc. uznaje, że stało się to w „zdecydowanym stopniu".

– Pandemia spowodowała pesymizm części Polaków. Mimo wszystko ponad 60 proc. uważa, że ich sytuacja materialna się w ostatnim czasie nie pogorszyła lub stała się lepsza – tak interpretuje wyniki jeden z naszych rozmówców z klubu parlamentarnego PiS. I podkreśla, że jego zdaniem to efekt działania rządowych tarcz oraz programów osłonowych. Jak ten sondaż komentują politycy opozycji? – Kropla drąży skałę. Szczególnie w ostatnich miesiącach przybywa niekorzystnych informacji dla każdego Polaka. Każdy robi zakupy, prawie każdy tankuje. Tego nie da się zaczarować w TVP Info. Ta historia nie skończy się przecież w przyszłym tygodniu. Jej apogeum jest przed nami. Za kilka tygodni np. miliony Polaków dostaną wyższe raty kredytów. Rząd za to odpowie – mówi nam poseł Platformy Cezary Tomczyk.

Ciekawie wygląda spojrzenie na podejście do zmiany sytuacji materialnej w odniesieniu do elektoratów partyjnych. Tylko 7 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej z 2019 r. jest przekonanych, że ich sytuacja stała się przez ostatnie 12 miesięcy lepsza, w porównaniu z 32 proc. wyborców PiS. Co do odczucia pogorszenia, to ma je 20 proc. tych, którzy w 2019 r. głosowali na PiS, oraz aż 53 proc. tych, którzy wtedy oddali głos na Koalicję Obywatelską.

Tematy społeczno-gospodarcze i ich wpływ na nastroje społeczne oraz poparcie dla partii politycznych mogą dominować przez najbliższe miesiące. Rząd szykuje np. „tarczę antyinflacyjną", która ma złagodzić od przyszłego roku skutki inflacji dla najbardziej dotkniętych nią grup. – To będą programy zarówno sektorowe, jak i być może szersze – mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Swoje pomysły ma też opozycja. Piątkę Hołowni zaprezentowała w ubiegłym tygodniu Polska 2050. Kolejne projekty ustaw i pomysły prezentują wszystkie partie. Lider PO Donald Tusk w ubiegłym tygodniu zaproponował obniżenie VAT na paliwa, a PSL chce m.in. obniżki VAT na energię i zdrową żywność.