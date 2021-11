AP: Chińczycy mają gromadzić żywność. Czy to oznacza wojnę z Tajwanem?

Apel chińskiego Ministerstwa Handlu o to, by Chińczycy zaczęli robić zapasy podstawowych produktów przed zimą, wywołał w mediach społecznościowych falę spekulacji, czy oznacza to, iż Chiny przygotowują się do wojny z Tajwanem - pisze Associated Press.