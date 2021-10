Koronawirus we Francji: Rząd chce przedłużyć stan wyjątkowy do 31 lipca

Francuski rząd zwróci się do parlamentu z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, do 31 lipca 2022 roku, by uporać się z trwającym wciąż koronawirusowym kryzysem.