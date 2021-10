Obowiązek szczepienia na COVID-19 obejmie lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki środowiskowe i wielu innych pracowników ochrony zdrowia, którzy będą zobowiązani zaszczepić się do grudnia.

Do stycznia zaszczepić przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 będą musieli się nauczyciele i inni pracownicy oświaty.

Auckland, największe miasto kraju, objęte lockdownem od połowy sierpnia, pozostanie w stanie lockdownu jeszcze przez co najmniej tydzień

Minister Chris Hipkins, odpowiadający za walkę z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 podkreślił, że wielu pracowników ochrony zdrowia i nauczycieli już się zaszczepiło, ale rząd zamierza wprowadzić obowiązek szczepień w tych grupach, ponieważ ich przedstawiciele mają styczność z osobami chorymi i małymi dziećmi (te ostatnie nie są objęte programem szczepień na COVID-19).



- To nie jest łatwa decyzja, ale musimy sprawić, by osoby, które mają kontakt z podatnymi (na zakażenie koronawirusem), a które nie zaszczepiły się, zrobiły ten dodatkowy krok - stwierdził Hipkins.

Nowa Zelandia walczy obecnie z falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 napędzaną transmisją wariantu Delta koronawirusa. Rząd przyznał niedawno, że w obecnej sytuacji dotychczasowa strategia "zero COVID", zmierzająca do całkowitego powstrzymania transmisji koronawirusa w kraju, jest niemożliwa do zrealizowania.

W poniedziałek premier Jacinda Ardern ogłosiła, że Auckland, największe miasto kraju, objęte lockdownem od połowy sierpnia, pozostanie w stanie lockdownu jeszcze przez co najmniej tydzień.

W Auckland w ciągu ostatniej doby wykryto 35 lokalnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - łącznie z ogniskiem koronawirusa, wykrytym w połowie sierpnia w tym mieście, związanych jest jak dotąd nieco ponad 1 600 zakażeń.



Ardern apeluje do mieszkańców kraju, by szczepili się, co ma przyspieszyć łagodzenie obostrzeń.



Co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepiło się jak dotąd 68 proc. obywateli Nowej Zelandii (82 proc. mieszkańców w wieku powyżej 12 roku życia). W pełni zaszczepionych jest 47 proc. obywateli (57 proc. mieszkańców mających więcej niż 12 lat).