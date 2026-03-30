Nowoczesna bariera ma powstać na odcinku nadzorowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Prace są na etapie wyboru wykonawców. Konsultowana jest także kwestia ostatecznego finansowania inwestycji w związku z prezydenckim wetem wobec programu SAFE.

Reklama Reklama

Nowoczesna bariera na granicy polsko-ukraińskiej. Jak ma wyglądać?

Jak dowiedziało się radio RMF FM, elektroniczna bariera ma powstać w pasie drogi granicznej nadzorowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

System będzie opierać się na podziemnych kablach wykrywających drgania sejsmiczne, światłowodach do transmisji danych i kablach zasilających. Na ziemi zostaną zainstalowane słupy z kamerami działającymi w świetle dziennym oraz termowizyjnymi, które będą obserwować teren po zmroku.

Monitoring ma przesyłać dane do centrum nadzoru w komendzie Straży Granicznej, gdzie będą analizowane przez funkcjonariuszy pod kątem prób nielegalnego przekroczenia granicy i innych zagrożeń.

Bariera na granicy ma kosztować 450 mln zł. Skąd będą pochodzić środki?

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 450 mln zł. Jak informuje RMF FM, środki mają pochodzić z kilku źródeł, a część pieniędzy miała pochodzić z unijnego programu SAFE. W związku z prezydenckim wetem, trwają ustalenia, jak pozyskać pełne finansowanie.

Termin rozpoczęcia budowy na razie nie jest znany, zależy on między innymi od dostępności środków. Rozpoczęto już proces wyboru wykonawcy inwestycji. Zainteresowanie jest duże.

Jaki jest cel budowy bariery? Chodzi o bezpieczeństwo

Celem budowy bariery jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski, szczególnie w kontekście wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Wśród głównych przyczyn służby wymieniają rosnącą liczbę aktów dywersji oraz działania grup przestępczych. System ma umożliwić funkcjonariuszom straży granicznej jak najszybszą reakcję na próby nielegalnego przekroczenia granicy i inne incydenty zagrażające bezpieczeństwu państwa.