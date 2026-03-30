Na polsko-ukraińskiej granicy ma powstać elektroniczna bariera
Nowoczesna bariera ma powstać na odcinku nadzorowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Prace są na etapie wyboru wykonawców. Konsultowana jest także kwestia ostatecznego finansowania inwestycji w związku z prezydenckim wetem wobec programu SAFE.
Jak dowiedziało się radio RMF FM, elektroniczna bariera ma powstać w pasie drogi granicznej nadzorowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej.
Czytaj więcej
Polska potrzebuje 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji.
System będzie opierać się na podziemnych kablach wykrywających drgania sejsmiczne, światłowodach do transmisji danych i kablach zasilających. Na ziemi zostaną zainstalowane słupy z kamerami działającymi w świetle dziennym oraz termowizyjnymi, które będą obserwować teren po zmroku.
Monitoring ma przesyłać dane do centrum nadzoru w komendzie Straży Granicznej, gdzie będą analizowane przez funkcjonariuszy pod kątem prób nielegalnego przekroczenia granicy i innych zagrożeń.
Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 450 mln zł. Jak informuje RMF FM, środki mają pochodzić z kilku źródeł, a część pieniędzy miała pochodzić z unijnego programu SAFE. W związku z prezydenckim wetem, trwają ustalenia, jak pozyskać pełne finansowanie.
Termin rozpoczęcia budowy na razie nie jest znany, zależy on między innymi od dostępności środków. Rozpoczęto już proces wyboru wykonawcy inwestycji. Zainteresowanie jest duże.
Czytaj więcej
Udało nam się w ostatnich latach zidentyfikować i w znacznym stopniu zneutralizować aktywność wywiadowczą zarówno służb rosyjskich, jak i białoruskich...
Celem budowy bariery jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski, szczególnie w kontekście wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Wśród głównych przyczyn służby wymieniają rosnącą liczbę aktów dywersji oraz działania grup przestępczych. System ma umożliwić funkcjonariuszom straży granicznej jak najszybszą reakcję na próby nielegalnego przekroczenia granicy i inne incydenty zagrażające bezpieczeństwu państwa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas