Jak podaje Portal Samorządowy, w sądach w Poznaniu toczy się obecnie 48 spraw dotyczących roszczeń opiewających na łączną kwotę 340 mln zł. Zazwyczaj dotyczą one nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zieleń miejską i drogi.

Działki tracą na wartości. Mieszkańcy żądają odszkodowań

Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy z wnioskiem o ustalenie odszkodowania, jeżeli uważa, że na skutek uchwalenia planu miejscowego nastąpiło obniżenie wartości jego nieruchomości. Gmina ma sześć miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Jeśli nie uzna roszczenia, właściciel nieruchomości może skierować sprawę do sądu.

Jedno z roszczeń mieszkańców Poznania dotyczy kwoty 123 mln zł. Właściciel działki podkreśla, że przed uchwaleniem planu miejscowego mógł korzystniej zagospodarować nieruchomość, ponieważ plan umożliwiał m.in. zabudowę mieszkaniową.

– Kwota zgłoszonych roszczeń jest potencjalną kwotą odszkodowań i może ona odbiegać od realnych kwot zasądzonych ostatecznie w wyrokach – wyjaśnia Portalowi Samorządowemu Dominika Radłowska-Zelent, zastępczyni dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Poznania.

Czytaj więcej: Działki tracą na wartości. Mieszkańcy żądają milionowych odszkodowań