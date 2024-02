Wygrywają najtańsze oferty, cierpi ochrona danych

Jego zdaniem wyniki te w niekorzystnym świetle stawiają jednak inspektorów ochrony danych w jednostkach samorządowych. – Tak proste błędy, jak zbyt długie umieszczanie oświadczeń majątkowych w BIP, świadczą o braku kompetencji lub niewystarczającej aktywności inspektorów – uważa Grzegorz Sibiga.

Ekspert ma jednak mieszane uczucia, co do rozciągnięcia zakresu kontroli NIK na wszystkie samorządy w kraju. Przyznaje, że o ile może to przyczynić się do poprawy sytuacji, o tyle Izba nie powinna dublować działań prezesa UODO. Może to doprowadzić do prezentacji rozbieżnych stanowisk prawnych w sprawach ochrony danych i aktywności, jakie w tym zakresie trzeba podjąć – a jest to domena prezesa Urzędu.

Radca prawny Marek Lewandowski z Kancelarii Radców Prawnych TEZA możliwą przyczynę problemów widzi w fakcie, że wiele JST przy obsłudze procesu RODO, czyli przetwarzaniu danych osobowych, korzysta z usług firm zewnętrznych.

– Oznacza to, że inspektor danych osobowych nie jest w nich zatrudniony na etacie, a tym samym - stale obecny np. w urzędzie – ocenia prawnik. I tłumaczy: - Przetargi wygrywają firmy składające najkorzystniejsze, czyli często najtańsze oferty. Skoro cena jest niska, to inspektor nie ma możliwości rzetelnego wypełniania swoich obowiązków; jest zwykle „pod telefonem", ale nie kontroluje na bieżąco, czy przepisy są wdrażane i przestrzegane. –

Zdaniem eksperta nie ma on zatem możliwości, aby obserwować, jak z tymi kwestiami radzą sobie pracownicy, ani na bieżąco zwracać im uwagi. A skoro przepisy RODO wciąż uznawane są za stosunkowo nowe, powinni oni przechodzić szkolenia i wdrażać się do ich stosowania. – Co prawda konkurencja na rynku się zaostrza, więc można spodziewać się podwyższenia jakości usług w tym zakresie, ale jest to proces powolny – uważa radca.

Sesja rady miasta na YouTubie to ryzyko

Mec. Lewandowski – w ślad za NIK – zwraca też uwagę na ewentualne ryzyka przy transmitowaniu posiedzeń np. sesji rady miasta za pośrednictwem YouTuba. Problem pojawia się bowiem, gdy samorząd nie korzysta z profesjonalnych platform, do których dostęp – jak zaznacza – jest stosunkowo niedrogi.