Sędzia Piotr Schab, który od czerwca 2018 r. do kwietnia 2025 r. sam był głównym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów, uczestniczył jako jeden z panelistów w Kongresie Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych – konferencji programowej partii politycznej Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie, którego liderem jest Grzegorz Braun, zaprosiło w styczniu do ośrodka wypoczynkowego w Łochowie działaczy Korony oraz inne osoby kojarzone ze skrajną prawicą. Jednym z tematów panelu z udziałem sędziego Schaba był stan sądownictwa i spór o status sędziów powołanych po 2018 roku. Były rzecznik dyscyplinarny mówił o sieci powiązań sędziów, którą trzeba radykalnie przeciąć doprowadzając do „złamania struktur" i „głębokiej zmiany kadrowej w sądownictwie".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uznał, że „zachodzi podejrzenie dopuszczenia się przez sędziego Piotra Schaba przewinienia służbowego (dyscyplinarnego) w postaci uchybienia godności urzędu”. Powołał rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do prowadzenia jego sprawy, sędzię Sądu Apelacyjnego w Łodzi Barbarę Augustyniak.

W komunikacie MS w tej sprawie podkreślono, że godność urzędu sędziego wskazana w Konstytucji RP wynika nie tylko z przepisów prawa, ale także z wysokich norm etycznych, ponieważ od sędziów wymaga się „nieskazitelnego charakteru i szczególnej odpowiedzialności w relacjach z innymi ludźmi”. Przypomniano, że godność urzędu sędziego oznacza też „obowiązek dochowania wierności ślubowaniu sędziowskiemu, zachowania nieposzlakowanego charakteru oraz unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności” i że ów obowiązek dotyczy zachowania sędziego zarówno w służbie, jak i poza służbą.

Piotr Schab z dyscyplinarką za wypowiedzi na kongresie Grzegorza Brauna

Dziś w komunikacie na stronie MS czytamy, że sędzia Augustyniak postanowiła przedstawić sędziemu Piotrowi Schabowi zarzut przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 107 § 1 pkt 5 ustawy o ustroju sądów powszechnych (uchybienie godności sędziego).

„Prezentowane przez sędziego Piotra Schaba poglądy i opinie, podobnie jak i sam jego udział w w/w konferencji, pozostają w rażącej opozycji do wzorca postępowania sędziego wyznaczonego przez unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy prawa oraz szczególnie wysokie normy etyczne” - wskazano w komunikacie.

Za uchybienie godności urzędu sędziemu może grozić kara od nagany, przez obcięcie wynagrodzenia nawet o 20 proc., po złożenie z urzędu.