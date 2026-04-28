Wojciech Balczun: local content to nie protekcjonizm, tylko zmiana myślenia o państwie i gospodarce

– Chcemy, żeby beneficjentami największych inwestycji w historii Polski byli polscy przedsiębiorcy, przede wszystkim prywatni – mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. W rozmowie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach tłumaczy, jak państwo chce przełożyć ideę local content na realne decyzje inwestycyjne i zamówienia publiczne. Czym naprawdę jest local content i dlaczego rząd tak mocno stawia dziś właśnie na to pojęcie? Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun - w rozmowie w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach - przekonuje, że nie chodzi o protekcjonizm ani o obchodzenie reguł unijnego rynku, ale o świadomą zmianę podejścia do rozwoju polskiej gospodarki. Balczun mówi wprost, że po dekadach transformacji Polska doszła do momentu, w którym nie powinna już być tylko miejscem taniej pracy, rynkiem zbytu i wykonawcą cudzych strategii. Jego zdaniem nadszedł czas, by stać się aktywnym kreatorem własnego modelu gospodarczego i tak organizować wielkie projekty inwestycyjne, aby jak najmocniej pracowały one na rzecz krajowych firm, kompetencji i technologii. W rozmowie minister tłumaczy, jak rozumie definicję local content: wartość produktów i usług wytworzonych przez podmiot krajowy. Podkreśla, że za tym pojęciem stoi nie tylko techniczna definicja, ale też głębsza zmiana mentalna. To właśnie ona ma być jego zdaniem kluczowa, jeśli Polska chce w pełni wykorzystać wyjątkowy moment historyczny: wielkie wydatki na obronność, energetykę i infrastrukturę, liczone łącznie już nie w miliardach, ale w bilionach złotych. Minister Balczun nie ukrywa, że local content ma być odpowiedzią na realia europejskiej konkurencji. Wskazuje, że inne państwa od dawna wspierają własne firmy, nawet jeśli nie nazywają tego wprost. Dlatego – jak przekonuje – Polska także powinna nauczyć się działać w sposób bardziej asertywny i konsekwentny, nie łamiąc prawa, ale korzystając z narzędzi, które już istnieją. Ważnym wątkiem rozmowy są zamówienia publiczne. Minister przekonuje, że problem nie leży wyłącznie w przepisach, lecz także w urzędniczych nawykach i w lęku przed odchodzeniem od kryterium najniższej ceny. Zapowiada jednak, że local content nie pozostanie jedynie hasłem. Mówi o kodeksie dobrych praktyk, o miękkich wytycznych dla rynku, ale też o twardszych instrumentach wpływu na spółki Skarbu Państwa. Jednym z nich mają być KPI dla zarządów, drugim – pełnomocnicy ds. local content w największych podmiotach. W rozmowie pojawia się także pytanie o relacje między sektorem publicznym a prywatnym. Minister Wojciech Balczun jednoznacznie deklaruje, że intencją państwa jest wpuszczenie prywatnych polskich firm do wielkich projektów inwestycyjnych na znacznie większą skalę niż dotąd.

