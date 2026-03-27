Chodzi o uchwaloną przez Sejm 27 lutego 2026 r. nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wprowadza ona trzeci termin podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości.

Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego już dwa razy i go nie zdały.

Prawo do dwóch podejść będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Zgodnie z nowelizacją aplikanci z lat 2013-2026, którzy dotychczas wyczerpali limit podejść, będą mogli przystąpić do egzaminu jeszcze jeden raz w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji.

Minister Waldemar Żurek: kierowaliśmy się dwiema nadrzędnymi wartościami

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiany w tym zakresie od lat postulowało środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało nowe przepisy, podkreśla że dzięki nim zwiększy się liczba osób ubiegających się o stanowiska asesorskie, co ma poprawić sytuację kadrową w sądach i prokuraturach. To z kolei ma przełożyć się na skrócenie czasu trwania postępowań.– To ważny krok w stronę realnego wzmocnienia kadr wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzając te zmiany, kierowaliśmy się dwiema nadrzędnymi wartościami: szacunkiem do ogromnego wysiłku, jaki aplikanci wkładają w proces kształcenia oraz obiektywną potrzebą społeczeństwa, jaką jest sprawne funkcjonowanie sądów i prokuratur – powiedział minister Waldemar Żurek.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

