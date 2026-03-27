Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) kształcącej kandydatów na prokuratorów i sędziów
Chodzi o uchwaloną przez Sejm 27 lutego 2026 r. nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wprowadza ona trzeci termin podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości.
Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego już dwa razy i go nie zdały.
Prawo do dwóch podejść będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Zgodnie z nowelizacją aplikanci z lat 2013-2026, którzy dotychczas wyczerpali limit podejść, będą mogli przystąpić do egzaminu jeszcze jeden raz w terminie wyznaczonym w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji.
Aplikacja uzupełniająca powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Należałoby wprowadzić możliwość wielokrotnego zdawania egzaminu. Ponadto egzaminy ust...
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiany w tym zakresie od lat postulowało środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu.
Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało nowe przepisy, podkreśla że dzięki nim zwiększy się liczba osób ubiegających się o stanowiska asesorskie, co ma poprawić sytuację kadrową w sądach i prokuraturach. To z kolei ma przełożyć się na skrócenie czasu trwania postępowań.– To ważny krok w stronę realnego wzmocnienia kadr wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzając te zmiany, kierowaliśmy się dwiema nadrzędnymi wartościami: szacunkiem do ogromnego wysiłku, jaki aplikanci wkładają w proces kształcenia oraz obiektywną potrzebą społeczeństwa, jaką jest sprawne funkcjonowanie sądów i prokuratur – powiedział minister Waldemar Żurek.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
26 marca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał:
- ustawę z 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo wodne;
- ustawę z 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw;
- ustawę z 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
- ustawę z 13 marca 2026 r. o niekaraniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
- ustawę z 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
