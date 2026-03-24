Bogdan Święczkowski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę jego immunitetu

Prokuratura kierowana przez Waldemara Żurka uzurpuje sobie zupełnie nienależne jej kompetencje - uważa Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który wystosował we wtorek pismo do prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 24.03.2026 19:19

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Mateusz Adamski

Wystąpienie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prezydenta Karola Nawrockiego to reakcja na niedawne pismo prokuratura Józefa Gacka, który kieruje Zespołem Śledczym nr 3 do spraw Pegasusa. 

Przypomnijmy, iż pod koniec września ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił do Trybunału o zgodę na pociągnięcie prezesa Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Podstawą były dowody zebrane przez Zespół Śledczy nr 3. Prokuratura chciała przedstawić prezesowi TK zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego (ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro). Święczkowski miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w połowie października 2025 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odmówiło wyrażenia zgody na uchylenie immunitetu prezesa Święczkowskiego, co uniemożliwia przedstawienie mu zarzutów. Prokurator Generalny Waldemar Żurek uznał, że rozpoznanie wniosku było nieskuteczne i w grudniu skierował do Trybunału nowy wniosek w tej sprawie. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

Bogdan Święczkowski zapowiada kroki prawne

W związku z odmową uchylenia immunitetu Bogdan Święczkowski wystąpił do prokuratury o umorzenie postępowania. W liście do prezydenta Prezes TK wskazuje, iż pomimo to prokurator Józef Gacek odmówił umorzenia postępowania karnego, argumentując, że „ciało kolegialne, które podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a w którego obradach uczestniczyły osoby nieuprawnione, nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji uchwała podjęta przez takie gremium nie wywołuje skutków prawnych”.

Zdaniem Święczkowskiego taka treść pisma „świadczy o próbie pozaprawnego wpływu Prokuratury na działalność Trybunału Konstytucyjnego i jego organów”. Jak dodał, „nie przez przypadek nastąpiło to po przyjęciu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kolejnej bezprawnej uchwały podważającej pozycję Trybunału Konstytucyjnego”.

Co więcej, w jego ocenie decyzja o odmowie umorzenia postępowania karnego „wpisuje się tym samym w zintensyfikowane w ostatnim czasie działania przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej wymierzone w niezależność Trybunału i niezawisłość jego sędziów”, a „celem tychże działań pozostaje (...) zablokowanie działalności konstytucyjnego organu władzy sądowniczej”.

W liście Święczkowski zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny zamierza podjąć stosowne kroki prawne, w tym skierować do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

