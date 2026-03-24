Wystąpienie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prezydenta Karola Nawrockiego to reakcja na niedawne pismo prokuratura Józefa Gacka, który kieruje Zespołem Śledczym nr 3 do spraw Pegasusa.

Przypomnijmy, iż pod koniec września ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił do Trybunału o zgodę na pociągnięcie prezesa Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Podstawą były dowody zebrane przez Zespół Śledczy nr 3. Prokuratura chciała przedstawić prezesowi TK zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego (ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro). Święczkowski miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w połowie października 2025 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odmówiło wyrażenia zgody na uchylenie immunitetu prezesa Święczkowskiego, co uniemożliwia przedstawienie mu zarzutów. Prokurator Generalny Waldemar Żurek uznał, że rozpoznanie wniosku było nieskuteczne i w grudniu skierował do Trybunału nowy wniosek w tej sprawie. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Bogdan Święczkowski zapowiada kroki prawne

W związku z odmową uchylenia immunitetu Bogdan Święczkowski wystąpił do prokuratury o umorzenie postępowania. W liście do prezydenta Prezes TK wskazuje, iż pomimo to prokurator Józef Gacek odmówił umorzenia postępowania karnego, argumentując, że „ciało kolegialne, które podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a w którego obradach uczestniczyły osoby nieuprawnione, nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji uchwała podjęta przez takie gremium nie wywołuje skutków prawnych”.