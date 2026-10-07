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Jacek Dubois: Prawo nie przewiduje odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów. A powinno

W praktyce nawet najbardziej druzgocąca ocena pracy oskarżyciela dokonana przez sąd nie ma wpływu na jego dalsze decyzje.

Publikacja: 07.10.2026 05:40

Jacek Dubois: Prawo nie przewiduje odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów. A powinno

Jacek Dubois: Prawo nie przewiduje odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów. A powinno

Foto: Adobe Stock

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Jacek Dubois

Chcąc nadrobić zaległości w filmach prawniczych obejrzałem sezon „Prawnika z Lincolna”. Klientka mecenasa Mickeya Hallera została oskarżona o zabójstwo, jednak obrońca był zdania, że prokuratura nie dysponuje dowodami umożliwiającymi postawienie jej w stan oskarżenia. Doprowadził do rozprawy przedwstępnej, na której zmusił oskarżyciela do przedstawienia wszystkich posiadanych dowodów, a następnie wykazał przed sądem słuszność swojego twierdzenia.

Obserwując filmowego kolegę zawodowego w akcji zazdrościłem mu możliwości korzystania z procedury karnej, która pozwala na takie działanie. Polski prawnik nie ma podobnych możliwości.

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