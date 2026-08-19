W odpowiedzi na wywiad udzielony przez Anetę Stuleblak, zastępcę prezesa Urzędu Patentowego RP, jako samorząd zawodowy z niepokojem i troską odnosimy się do przyszłości naszych krajowych innowacji. Pani wiceprezes niezwykle pochlebnie wyraża się w nim na temat projektu nowej ustawy - Prawo własności przemysłowej. My mamy odmienne zdanie.

Uważamy, że proponowane rozwiązania zamiast stymulować rozwój nowoczesnej gospodarki, niosą realne ryzyko dekompozycji obecnego systemu ochrony wynalazków, a szczególnie wzorów użytkowych. Przedstawiane rozwiązania, choć wskazujące na ułatwienia i deregulację, w istocie otwierają drogę do deprecjonowania polskich patentów i wzorów użytkowych. W połączeniu z ponownie, po latach, pojawiającą się retoryką konieczności prowadzenia analiz dotyczących przystąpienia do systemu patentu jednolitego, niezwykle kosztownego i budzącego poważne wątpliwości konstytucyjne, powstaje zagrożenie dla istnienia ochrony polskich wynalazków. Tak dużym zagrożeniem nie będzie ujawnianie krajowych rozwiązań poprzez niefrasobliwe korzystanie ze sztucznej inteligencji, o czym mowa we wspomnianym wywiadzie, gdyż można wprowadzić odpowiednie wytyczne dotyczące korzystania z AI, ale przede wszystkim wadliwe ukształtowanie systemu ochrony.