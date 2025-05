Co roku przy okazji zgromadzeń izby adwokackiej, a w szczególności w związku ze zgromadzeniami wyborczymi, chętnie powtarzamy sformułowania o święcie demokracji samorządowej, święcie adwokatury. Z pewnością dla środowiska jest to wydarzenie wyjątkowe. Jedyna okazja, by swobodnie, bez zarzutu wynoszenia problemów środowiska poza cztery ściany – nomen omen – izby, rozmawiać o tym, co nas trapi, jakie dostrzegamy zagrożenia, a nade wszystko, jak im podołać, co zmienić. Czy jednak w podobny sposób zgromadzenie ocenia cała palestra? Z pewnością nie.