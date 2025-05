Ważna zmiana dla rynku zamówień publicznych

Podwyższenie limitu oznacza nie tylko większą elastyczność dla zamawiających, ale także łatwiejszy dostęp do rynku zamówień dla lokalnych firm. Zamówienia poniżej progów stosowania ustawy są dla wykonawców prostsze „w obsłudze”. Takie postępowania nie wymagają opatrzenia podpisem kwalifikowanym czy zaufanym, komunikacja odbywa się nawet z użyciem poczty elektronicznej, co z pewnością ułatwia udział w rynku i redukuje formalności.

To zmiana racjonalna, adekwatna do obecnych warunków i co najważniejsze – korzystna dla obydwu stron rynku zamówień publicznych.

Zmiana progu stosowania ustawy wydaje się więc w pełni uzasadniona. Obowiązujący od 2021 r. limit 130 tys. zł, w obecnych realiach rynkowych okazywał się zbyt niski – co widać szczególnie, gdy wartość zamówienia przekracza próg jedynie symbolicznie, a mimo to wymaga przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych za 2024 r. i informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii zmiana będzie dotyczyć blisko 9 tys. zamówień publicznych udzielanych w przedziale wartości zamówienia między 130 tys. zł a 169 999,99 zł. Łączna wartość zamówień publicznych udzielonych w 2024 r. w tym przedziale kwotowym to ponad 1,3 mld zł brutto.

Daniel Reck jest adwokatem zarządzającym w Duraj Reck i Partnerzy z/s w Katowicach

Monika Gnacy-Witt jest aplikantem radcowskim