Aleksandra Wrzesińska-Nowacka: Nie zapominajmy, jaki jest cel

Podatność sędziów na wpływ

W tych ostatnich sprawach już 24 sierpnia 2018 r. przedstawiono TSUE pytanie, dotyczące m.in. podatności sędziów powołanych wskutek uchwał KRS w składzie ukształtowanym na podstawie ustawy zmieniającej z 8 grudnia 2017 r. na wpływy innych władz. Osoba starająca się o powołanie na stanowisko sędziego lub o awans na stanowisko w sądzie wyższego rzędu powinna zatem wiedzieć, że status KRS po zmianach z 2017 r. nie jest jednolicie postrzegany jako prawidłowy. Powinna także śledzić orzeczenia TSUE i ETPC przed podjęciem decyzji o starcie w konkursie na wolne stanowisko sędziowskie.

Dlaczego moim zdaniem ciążył na niej taki obowiązek? Z tego powodu, że zarówno kandydat na sędziego, jak i urzędujący sędzia powinni mieć nieskazitelny charakter. Powinni zatem zdawać sobie sprawę z tego, że służba sędziowska to przede wszystko służba obywatelom. Sędzia ma zapewnić obywatelom realizację prawa do sądu ustanowionego ustawą, a zatem takiego sądu, którego niezależności nie będzie można kwestionować z uwagi na udział w nim wadliwie powołanych osób, co do których niezawisłości obywatel może mieć uzasadnioną wątpliwość. Zgodnie z orzecznictwem TSUE (por. wyrok w sprawie C-542/18) każdy sąd jest zobowiązany zbadać, czy ze względu na swój skład stanowi on niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu między innymi art. 19 ust 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli pojawia się w tym względzie poważna wątpliwość, przy czym badanie to jest nieodzowne w kontekście zaufania, jakie sądy w społeczeństwie demokratycznym powinny wzbudzać.

Czy wątpliwości co do prawidłowości uchwał KRS wskazujących kandydata do powołania na stanowisko sędziego nie powinny zatem tych osób powstrzymywać przed startem? Czy rozważyły tę kwestię osoby, które nawet teraz starają się o powołanie na stanowisko sędziego lub o awans, choć Polska wyrokiem w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce została zobowiązania do usunięcia wady systemowej dotyczącej powołań sędziowskich? Czy też przedkładają własną korzyść nad realizację prawa do sądu, licząc na ochronę wynikającą z zasady nieusuwalności sędziego z urzędu? Konstytucyjna gwarancja nieusuwalności z urzędu to kolejny argument za pozostawieniem wadliwie powołanych sędziów na stanowiskach. Pomija się fakt, że gwarancja ta dotyczy sędziów powołanych zgodnie z konstytucją, przy zachowaniu obu elementów procedury powołania – uchwały KRS (prawidłowo powołanej) o przedstawieniu kandydata na stanowisko sędziego i postanowienia Prezydenta RP o jego powołaniu. Spełnienie tylko warunku powołania przez prezydenta nie czyni danej osoby sędzią powołanym w zgodzie z konstytucją. Prezydent może bowiem powołać na stanowisko sędziego tylko i wyłącznie na wniosek KRS (wymóg taki wprost wynika z art.179 Konstytucji).

Przy przywróceniu na stanowisko sędziego zajmowane w wyniku prawidłowego powołania (przy awansach) gwarancja nieusuwalności jest w pełni zachowana, dotyczy bowiem prawidłowo objętego stanowiska sędziego. Przy pierwszym nieprawidłowym powołaniu nie ma ochrony z art. 180 ust. 1 konstytucji, bo taka osoba nie stała się nigdy sędzią w rozumieniu konstytucji.

Nie mieli oporów

Czy tego rodzaju rozwiązanie zachęcić może w przyszłości władze wykonawczą i ustawodawczą do usuwania sędziów z urzędu na podstawie ustawy? Nie można tego wykluczyć, jednak można temu zapobiegać poprzez uczciwe i godne działania prawników. Wszak zmiany dokonywane od 2015 r. w sądownictwie, począwszy od niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, poprzez zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, prowadzące do wadliwych systemowo powołań nie działy się bez udziału prawników, w tym (niestety!) także sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, naukowców. Byli bowiem sędziowie, którzy bez oporów kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa, byli też sędziowie, którzy podpisywali listy poparcia tym osobom, były i są osoby, które brały i nawet teraz biorą udział (niekiedy kilkukrotnie) w konkursach na stanowiska sędziowskie.

Ostatnie nominacje sędziowskie Prezydent RP wręczał 20 marca 2025 r. Wśród powołanych jedna osoba odebrała powołanie do SN, a trzy – do NSA. Nie miały oporów, aby zasiąść później w składach sędziowskich i czynić iluzorycznym prawo obywatela do sądu ustanowionego ustawą. To zatem do nas, prawników, a sędziów w szczególności, należy wysnucie wniosków z obecnej sytuacji i czuwanie, aby się ona nie powtórzyła. Bazując na słowach Jana Zamojskiego, można powiedzieć w odniesieniu do sędziów: „Takie będą rzeczpospolite, jakie sędziów chowanie”. Dbajmy zatem o to, aby ciągle przypominać, na czym polegać ma służba sędziowska i że obowiązkiem każdego sędziego jest ochrona i realizacja prawa do sądu ustanowionego ustawą, nawet wówczas, gdy nie jest to wygodne i łatwe, a nawet wymaga wyrzeczeń.