Leszek Kieliszewski: Czy reklamowanie alkoholu musi być przestępstwem

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje:” – tymi słowy rozpoczyna się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku. Początek dziś brzmi dość anachronicznie, co jest o tyle usprawiedliwione, że same przepisy nie odpowiadają potrzebom czasów – przynajmniej te o reklamie wyrobów alkoholowych.

Krucjata społecznika