Jacek Dubois: O sztuce dla prawa

Podobne dramaty jak w „Bezmiarze sprawiedliwości” rozgrywają się na setkach sal sądowych, a zatem prawo pozostaje każdego dnia w służbie sztuki, dostarczając jej tematów, z których niestety polscy twórcy rzadko korzystają. A czy sztuka pozostaje w służbie prawa? W jakiś sposób na pewno, bo je popularyzuje, opowiadając, na czym polega proces, i pokazując, jakie sprawy muszą rozstrzygać sądy. Jednak to dotyczy na ogół procesów fikcyjnych. Ciekawsze jest, czy sztuka może i powinna wpływać na kształt prawa i wybory dokonywane przez sądy.

Prawo prasowe jest tu jednoznaczne: nie można przesądzać o czyjejś winie bądź niewinności, nim takie rozstrzygnięcie zapadnie w wyroku.Czy jednak przestrzeganie tej zasady jest możliwe? Przy dzisiejszej globalizacji informacje o jakimś zdarzeniu, które będzie miało swój finał za kilka lat na sali sądowej, rozchodzą się w kilka minut. I w tym samym momencie reagują media społecznościowe, wydając wyroki przed sądem opinii publicznej, mimo że większości „sędziów” orzekających poprzez komentarze nie są znane nawet podstawowe dowody. Gdy dochodzi do prawdziwego procesu, większość jego obserwatorów ma już wyrobione zdanie, które publicznie przedstawia i na które często wyrok wydany przez prawdziwy sąd nie ma już żadnego wpływu.

Zabierać głos?

Co w takim wypadku powinni robić artyści? Czy pozostawić rozstrzyganie sądom, czy w swojej twórczości zajmować się sprawami, o których dyskutuje społeczeństwo? Oczywiście nie mogą rozstrzygać konkretnych spraw ani zastępować sądów, bo nie mają dostępu do akt, a zatem taki proces odbywałby się z naruszeniem reguł procedury. Mają jednak prawo zadawać pytania istotne i szukać na nie odpowiedzi, bo wyniki takich dociekań bywają pomocne również dla sądów orzekających w konkretnych sprawach.

Spór i przedstawianie argumentów to sposób dochodzenia do prawdy, a stawianie pytań ogólnych może być pomocne w rozwiązaniu spraw konkretnych. Z kolei sala sądowa to idealne miejsce do prowadzenia sporu i dochodzenia do optymalnych rozstrzygnięć; czasem też wystarczy przedstawienie samych argumentów, by sprowokować nas do samodzielnej oceny.

A zatem sztuka może służyć prawu, pomagając w szukaniu odpowiedzi na istotne pytania, z którymi muszą mierzyć się prawnicy. W naszej rzeczywistości istnieje artysta, który zdecydował się mierzyć z takimi zadaniami. Dla reżysera teatralnego Michała Zadary sala sądowa stała się naturalnym miejscem jego sztuk, w których stawia pytania o odpowiedzialność. W spektaklu „Sytuacja graniczna” zdecydował się posadzić na ławie oskarżonych państwo polskie, by zmusić nas do przemyślenia, czy ktoś powinien odpowiadać za metody stosowane wobec nielegalnych emigrantów na granicy. Z kolei w „Smutnej rzece” szuka odpowiedzialnych za zatrucie Odry. Wielu prawników zastanawiało się z pewnością nad tymi problemami, a próba znalezienia takich odpowiedzi przez Michała Zadarę i jego zespół to sztuka w służbie prawa. Doceniając to, co robi reżyser, jako kancelaria zgłosiliśmy jego kandydaturę do nagrody im. Zygmunta Hubnera. Powodzenia, Michał.

Autor jest adwokatem, sędzią Trybunału Stanu