Marek Domagalski: Życzę Polakom obywatelskiej energii

Nadzieje, że władza sądownicza jest zdolna do zakończenie sporu anarchizującego sądownictwo i państwo, są już chyba złudne.

W grudniu 2021 r. życzyłem sądom na 2022 r. "by odzyskały busolę", i ograniczyły wewnętrzne spory. Wierzyłem, że nawet skrajne poglądy niektórych sędziów, zwłaszcza tzw. działaczy ze starego nadania, ani nawet ich wyroki dotyczące kwestionowania statusu sędziów powołanych za rządów PiS, są do przezwyciężenia, jeśli sądy zdołają ustalić zgodną linię orzeczniczą w istotnych kwestiach. Ale oni tego nie chcieli czego przykładem jest choćby odkładanie przez trzy lata uchwały frankowej i angażowanie do tego nawet unijnych trybunałów.