Wojciech Hermeliński, Barbara Nita-Światłowska: Azyl to co innego niż status uchodźcy

Przedstawione przez premiera Donalda Tuska podczas konwencji Platformy Obywatelskiej hasło zawieszenia instytucji azylu wywołało szereg komentarzy, w tym bardzo krytycznych. Wprawdzie w kilku następnych wypowiedziach premiera nieco doprecyzowano treść planowanych działań, jednakże nie do końca rozwiało to wątpliwości. Tymczasem, oceniając te wypowiedzi, należałoby najpierw zastanowić się, co dokładnie kryje się w treści zapowiadanego „zawieszenia prawa do azylu” i jak pojęcie „azyl” należy rozumieć. W wypowiedzi premiera zwroty te nie zostały bowiem użyte w sposób oddający ich znaczenie prawne.