O arytmetyce zdrowia, uwzględniającej dobro pacjenta i racjonalizację wydatków budżetowych, rozmawiano 29 października podczas debaty Medycznej Racji Stanu „Liczymy się z naszym zdrowiem”.

– Najlepsze zarządzanie chorobą nie wystarczy, by poprawić kondycję społeczeństwa, jeśli nie zarządzimy zdrowiem – jednomyślnie akcentowali: Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Marek Augustyn, wiceprezes NFZ, oraz dr Tomasz Tatara, kierownik działu programów zdrowotnych AOTMiT w dialogu z klinicystami i ekonomistami.

– Pandemia powinna wymusić uważność dla wyzwań zakaźniczych, a jednak nie korzystamy ze szczepień ochronnych, nie liczymy się z zagrożeniem, jakie każda infekcja stanowi dla osób z obniżoną odpornością, i pozwalamy sobie, by w regionie być krajem wydającym najmniej na profilaktykę – ubolewał prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Szpitala Publicznego w Lublinie.

Apel o uwagę dla wirusa RS odpowiadającego za 70 proc. infekcji dolnych dróg oddechowych u niemowląt

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Fundacji „Koalicja dla wcześniaka”, zaapelowała o uwagę dla wirusa RS odpowiadającego za 70 proc. infekcji dolnych dróg oddechowych u niemowląt poniżej pierwszego roku życia, powodującego hospitalizacje 16 razy częściej niż grypa.

– Noworodki z grup ryzyka obejmujemy profilaktyką zakażeń RSV, ale wiedząc, że u 95 proc. hospitalizowanych maluchów nie stwierdzono obecności jego czynników, zatroszczmy się o wszystkie dzieci do 12. miesiąca życia. Nowe preparaty – przeciwciało monoklonalne podawane jednorazowo i szczepionki – dają gwarancje bezpieczeństwa i oszczędności – mówiła.

– Adherence – przestrzeganie zaleceń terapeutycznych to też kwestie bezpieczeństwa i oszczędności. W Polsce nie przestrzega ich np. połowa osób z nadciśnieniem tętniczym. Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych w UE powoduje każdego roku utratę 200 tys. istnień, a straty finansowe to nawet 125 mld euro. Przeciwdziałanie temu zjawisku ograniczające liczbę powikłań i zgonów, a także zmniejszające obciążenia budżetowe to: lepsza komunikacja lekarz–pacjent, dłuższy czas dla chorego podczas wizyty i większe zaufanie do medyków – przypomniał prof. Aleksander Prejbisz, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Niezbędny jest dostęp do diagnostyki

W trosce o pacjenta i nasze finanse niezbędny jest też dostęp do diagnostyki. Dobry przykład to wyzwania rosnącej wiedzy na temat raka prostaty, o czym mówili: prof. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, i dr Iwona Skoneczna, kierująca Oddziałem Chemioterapii Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

– Suma zaawansowanych stadiów choroby powoduje największą dynamikę wzrostu śmiertelności. Starzenie się społeczeństwa każe z uwagą traktować te dane. Badania molekularne – diagnostyka mutacji genów BRCA1 i BRCA2 – stają się kluczowe w procesie terapeutycznym raka prostaty. Precyzyjne rozpoznanie pozwala identyfikować pacjentów mogących skorzystać z terapii celowanej. Wiemy, że jeden na dziesięciu pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty jest obciążony mutacjami genów odpowiedzialnymi za słabszą odpowiedź na standardowe leczenie, wysokie ryzyko progresji i zgonu. Redukcji tych ryzyk pomoże dostępność do schematu leczenia inhibitorem PARP w skojarzeniu z nowym lekiem hormonalnym – mówił prof. Kowalik.

Starzenie się populacji to też wyzwania neurologii. Choroby otępienne są dramatem ludzkim, ale i problemem ekonomicznym. Ich przebieg zmusza bliskich pacjenta do rezygnacji z pracy, nie pozostając bez wpływu na gospodarkę. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań terapeutycznych staje się priorytetem zdrowia publicznego UE. Na alzheimera cierpi tu 7 mln osób, co już dziś generuje 250 mld euro wydatków. U nas liczbę pacjentów z chorobami otępiennymi szacuje się na 0,5 mln. W opinii prof. Konrada Rejdaka, członka Rady Programowej Europejskiej Akademii Neurologii, doniesienia o nowych możliwościach terapeutycznych budzą zrozumiałe nadzieje.

– Cel na dziś to spowolnienie postępu choroby i opóźnienie pogarszania się funkcji poznawczych. Badania kliniczne dowodzą, że to możliwe. Warunkiem skuteczności terapii ATT jest rozpoznanie choroby na wczesnym etapie, a jej bezpieczeństwa – prawidłowy system monitorowania pacjenta – dodał prof. Jacek Staszewski z Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea.

– Czas aktywności uzyskany dzięki właściwemu zarządzaniu kryzysem zdrowia z wykorzystaniem postępu medycyny jest dla wszystkich wartością nie do przecenienia. Czekamy na wyniki ponownej oceny terapii alzheimera przez Europejską Agencję Leków – dodał Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Otyłość to problem zdrowotny, ale też emocjonalny

Postęp to też możliwość leczenia choroby otyłościowej. O rozwiązania systemowe wciąż upominają się lekarze świadomi dramatu pacjentów oraz finansowych konsekwencji zaniechań: prof. Lucyna Ostrowska, prezes polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, i prof. Mariusz Wyleżoł, jego prezes elekt.

– Otyłość to problem zdrowotny, ale też emocjonalny dla dzieci hejtowanych przez rówieśników. Mam na imię Kasia, lecz w szkole mówili o mnie „ta gruba Kaśka” – wspomina Katarzyna Głowińska, prezes Fundacji FLO, wspierająca osoby z otyłością.

– Na dyskryminację nie ma zgody. Dbajmy o profilaktykę wszystkich chorób, w tym otyłościowej. Jednak tych, którzy już na nią cierpią, nie zostawiajmy bez leczenia, tak jak nie odmawiamy go cierpiącym na raka czy cukrzycę – apelowała dr Agnieszka Gorgoń-Komor, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.

