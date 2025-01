Pracownicy chcą się szkolić w AI i liczą na pomoc pracodawcy

Podczas gdy czołówka najwyżej cenionych nad Wisłą obszarów rozwoju jest taka sama jak na świecie, to polskim pracownikom nie zależy specjalnie na umiejętnościach liderskich i menedżerskich. Chciałoby je rozwijać tylko 6 proc. badanych. Jeszcze mniej obchodzą nas umiejętności komunikacji i prezentacji.

Za optymistyczny sygnał można uznać fakt, że aż 64 proc. ogółu badanych (w Polsce – 60 proc.) deklaruje, że pracodawca pomaga im rozwijać kompetencje przyszłości. Na to zaangażowanie firm może dziś wpływać podejście kandydatów do pracy, którzy coraz częściej priorytetowo traktują rozwój przyszłościowych umiejętności. Do 44 proc. (o 8 pkt. proc. w skali roku) wzrósł w tym roku odsetek badanych, którzy nie przyjęliby pracy niedającej szans rozwoju kompetencji istotnych w przyszłości. (W Polsce – 41 proc.). Niewiele mniej osób uważa zaś brak takich możliwości za powód do zmiany pracodawcy.

Pomimo to firmy w Polsce nie najlepiej wypadają pod względem dbałości o zawodowy rozwój pracowników. Najbardziej aktywne są w przypadku młodego pokolenia Z, które dopiero zaczyna karierę; 45 proc. zetek otrzymało w ostatnim półroczu więcej możliwości rozwoju zawodowego. Rzadziej dostrzegali to przedstawiciele pokolenia Y, czyli milenialsi (30 proc.) a najrzadziej pracownicy z najdłuższym stażem, w tym pokolenie X (co czwarty) i dojrzali baby boomers, którym blisko do emerytury (16 proc.).

W starszych pokoleniach rozwój zawodowy częściej wymagać przekwalifikowania (reskillingu), co jest dużym wyzwaniem dla firm. Z przeprowadzonego przez Randstad badania Talent Trends 2025 wynika, że choć 90 proc. pracodawców zgadza się z tym, że są odpowiedzialni za dawanie pracownikom możliwości przekwalifikowania się, to większość (58 proc.), nie wie, co mogliby zdziałać w tym obszarze.