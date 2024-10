MFW: zaskakująco szybka integracja Ukraińców na rynku pracy w Europie

Do tak dobrego wyniku przyczyniło się także wdrożenie unijnej Dyrektywy o Czasowej Ochronie, fakt, że wielu uchodźców miało wyższe wykształcenie oraz napięta sytuacja na unijnym rynku pracy.

„Niemniej jednak niepokojące w przypadku imigrantów z Ukrainy, jest to, że często nie otrzymują oni zatrudnienia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji i zazwyczaj są zmuszeni do przyjęcia pracy niezgodnej z kierunkiem i poziomem wykształcenia. To z kolei wskazuje na konieczność korekt w polityce integracyjnej imigrantów” - czytamy w opracowaniu MFW.

Lekcja polityczna dla Europy i świata

Zdaniem Funduszu dla Europejczyków jest to również ważna lekcja polityczna. Według analityków MFW wskazane byłoby, aby starający się o azyl polityczny także dostawali tak szeroki dostęp do rynku pracy, bądź możliwości samozatrudnienia, jak jest to w przypadku uchodźców z Ukrainy, którzy zostali objęci czasową ochroną. „To może okazać się kluczem do szybkiej integracji tak ekonomicznej, jak i społecznej” — czytamy.

„Do tego jednak niezbędne są kursy językowe, które pozwalają imigrantom przełamać podstawową barierę w znalezieniu zatrudnienia. Wskazane jest również wprowadzenie ułatwień w wejściu do niektórych regulowanych zawodów, nostryfikacji zawodowych kwalifikacji i przyspieszenia w procesie uznania zagranicznych dyplomów. To wszystko doprowadziłoby do szybszej integracji” — czytamy w dokumencie.