Dla połowy z nich jest to jedyna forma współpracy, a dla reszty – dodatkowa umowa. Duży udział kobiet jest także w finansach i ubezpieczeniach (prawie 74 proc., ok. 87 tys. pań) Najwyższy udział mężczyzn wśród zleceniobiorców (ponad 81 proc.) GUS oszacował w: budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej (odpowiednio 113 tys. i 103 tys.).

Wyłącznie na zleceniu – koło sześćdziesiątki

GUS podał także medianę wieku osób pracujących na takich umowach. W przypadku ochrony zdrowia i pomocy społecznej panie, które dodatkowo pracują, są średnio o dekadę młodsze (47 lat), niż te, dla których jest to jedyna forma legalnego zarabiania.

Jeszcze większa różnica wieku dotyczy pań pracujących w obsłudze nieruchomości (61 lat w przypadku jedynej umowy i 47 lat jako dodatkowa).

Co ciekawe, tylko w przypadku IT i turystyki przeciętnie młodsze są panie, dla których jest to jedyna forma zarabiania niż dodatkowa. Są to zresztą działy gospodarki, w których pracują na zleceniu ludzie najmłodsi – wyraźnie przed 40-stką.

Górnictwo, administracja publiczna, obrona narodowa i obsługa nieruchomości zatrudnia średnio najstarszych mężczyzn (ponad 60-letnich). Najmłodsi zaś pracują w IT i turystyce (30–35 lat)