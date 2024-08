Lista niepotrzebnych barier

Te korzyści dla biznesu, dochodów ZUS i płacowo-cenowej konkurencyjności Polski widać zarówno w statystykach dotyczących zezwoleń na pracę, jak też w liczbie obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. Jak przypominała Kulesa, w ostatnich trzech latach liczba cudzoziemców z zezwoleniem na pracę w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie (do ponad 1,5 mln w IV kw. zeszłego roku). Z kolei w rejestrach ZUS na koniec czerwca było już prawie 1,2 mln obcokrajowców.

Uczestniczący w spotkaniu eksperci zwracali jednak uwagę na bariery ograniczające Polsce konkurencję o pracowników, w tym zwłaszcza fachowców z zagranicy, o których zabiega dziś większość rozwiniętych państw. Przedstawiali też szereg rekomendacji dotyczących zniesienia albo przynajmniej złagodzenia tych barier.

Piotr Oliński, analityk prawny FOR, prezentując wspólny raport FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zwracał uwagę, że dużym wyzwaniem jest nieprzejrzystość przepisów, a także zróżnicowanie regulacji zatrudnienia różnych grup cudzoziemców.

Do tego dochodzi biurokratyzacja i przewlekłość procedur widoczna szczególnie w przypadku zezwoleń na pobyt pracowników z zagranicy, którzy niekiedy ponad rok czekają na decyzje w tej sprawie.

Czas na decentralizację

Jak oceniał Marcin Górski, profesor uczelni i kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, szansą na zmniejszenie biurokracji i skrócenie procedur byłaby decentralizacja polityki migracyjnej. To władze samorządowe (gmin i powiatów) powinny mieć wpływ na tę politykę, gdyż to one najlepiej znają sytuację i potrzeby lokalnego rynku pracy. Prof. Górski zwracał też uwagę na ograniczenia związane z niedostosowaną do obecnych warunków ustawą o języku polskim, która uniemożliwia np. wysyłanie cudzoziemcom formularzy w ich języku ojczystym. Według niego, dużą barierą jest też brak możliwości zatrudnienia obywateli innych państw w urzędach gmin i powiatów, co utrudnia m.in. skuteczną integrację cudzoziemców.

Jak zaznaczał Piotr Oliński, dodatkową barierą, zwiększającą niepotrzebnie biurokrację, jest też ograniczenie zezwolenia na pracę w Polsce do konkretnego pracodawcy i stanowiska, co utrudnia obcokrajowcom choćby możliwość awansu. Ekspert FOR zwracał też uwagę na utrudniony dostęp cudzoziemców do bardzo dużej w Polsce grupy zawodów regulowanych (ponad 350), w tym do profesji w deficytowych branżach. Przypominał, że np. w krajach bałtyckich, liczba takich zawodów ogranicza się do 80–90.