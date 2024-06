Władze firmy na razie przyznają się do zwolnienia 40 osób. Maciej Krzyczkowski z biura prasowego IKEA Industry wyjaśnił, że „od pewnego czasu IKEA Industry Wielbark doświadcza spadków zamówień na niektóre rodziny produktów. Mimo wdrożenia działań zaradczych okazały się one niewystarczające. Niestety, oznacza to konieczność rozstania się z 40 współpracownikami, co stanowi 2,7 proc. załogi w Wielbarku, liczącej 1500 współpracowników”. Rzecznik zapewnił, że IKEA będzie wspierać pracowników, oferując odprawy oraz pomoc w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.

Urząd pracy w Szczytnie szykuje pomoc dla zwalnianych z IKEA Industry

IKEA Industry w Wielbarku to największy pracodawca w powiecie. Pracują tam całe rodziny, które teraz obawiają się o swoją przyszłość. „Pracuję tam ja, kilka członków mojej rodziny. Jeśli potwierdzą się te plotki o zwolnieniu 40, a potem 200 osób, to naprawdę wiele osób zostanie bez środków do życia. IKEA do tej pory była solidnym pracodawcą, dlatego wiele osób wzięło kredyty i ma inne zobowiązania. Naprawdę drżymy o przyszłość” – napisała w mejlu portalu jedna z pracujących tam osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie już przygotowuje różne formy pomocy dla osób zwalnianych. Zwolnienia mają odbyć się na przełomie czerwca i lipca.

„W tej chwili w naszym powiecie jest 1806 osób zarejestrowanych jako bezrobotni, co daje stopę bezrobocia na poziomie 9,1 procent (średnia wojewódzka to 8,5). W samej gminie Wielbark jest 193 zarejestrowanych bezrobotnych” – pisze portal tygodnikszczytno.pl.